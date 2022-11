(Video) ¡Buenas noticias! Rescatan a perra abandonada en una azotea en Engativá

El animal necesita comida, un hogar y mucha ayuda para cubrir sus gatos médicos. Foto: Tomada de Redes Sociales

Esta semana, en redes sociales, se hizo viral el caso de una perra que, al parecer, era maltratada por su dueño en un barrio de Engativá, en Bogotá. Una usuaria denunció por medio de un video cómo ella era abandonada, día y noche, en la azotea de su hogar.

“Yo no sé si alcanzan a ver a esa perrita que está allá en esa azotea, es viejita, tiene como cancha y está solo en huesitos. Así pasa día, noche, madrugada, todo el día la tienen en ese lugar a la intemperie del agua, la lluvia y el sol”, se oye decir en el video.

Según la denuncia, el dueño, presuntamente, la dejó afuera, sobre una teja, para que cuidara la casa. “Al animal no le dan comida. Yo creo que vive ahí con un señor, pero él no se la pasa en la casa. Es que no se alcanza a ver, pero está terriblemente en las costillitas, por favor, una ayuda”, agregó la mujer en el video.

Ante esta drástica situación, varias personas, después de intentar contactar al dueño de la mascota, fueron al lugar y la rescataron. En la zona, se enteraron de que la perra iba a cumplir un mes abandonada en la casa, pues no había nadie. “Nos dijeron que el dueño se había ido hace más de 20 días y que la perrita había quedado sola, nadie le daba comida ni nada. Se estaba muriendo”, aseguró una de las personas que ayudó en el rescate, pero que prefirió no decir su nombre por seguridad.

Junto a los vecinos del sector, estas personas lograron bajar al animal, que olía a mortecino, por medio de una escalera y observaron que la azotea estaba llena de excremento y no tenía rastros de comida por ningún lado.

La perra está resguarda en un hogar de paso y, según cuentan sus cuidadores, “no puede caminar muy bien, lo hace con dificultad porque está desnutrida, pero es muy amorosa. Estaba a punto de morirse y ahora pedimos ayuda para que no suceda esto y pueda recuperarse”. En estos momentos, las personas están a la espera de que el dueño aparezca y pueda dar su versión, sin embargo, no lo ha hecho aún. El caso ya está en conocimiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Denuncie el maltrato animal en el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Si conoce un caso de este tipo llame a la Línea de emergencias 123 o contacte al policía más cercano para que intervenga en la situación y active al Escuadrón Anticrueldad, así el animal recibirá la ayuda necesaria. Puede hacer también la denuncia en inspecciones de policía o Fiscalía – URI.

Este programa, primero en el país y en Latinoamérica, ha revolucionado la forma de ayudar a los animales en Bogotá. Su función primordial es atender a estos peludos que sufren cualquiera de las seis formas de crueldad animal: abandono, negligencia, sobreexplotación, abuso sexual, maltrato físico y emocional.

El Escuadrón Anticrueldad hace visitas de verificación de condiciones de bienestar del animal, evaluando parámetros como: salud, nutrición, espacios cómodos y comportamiento. Las visitas se realizan en acompañamiento de la Policía Ambiental y Ecológica y se articula con los Inspectores de Policía. De acuerdo con los hallazgos identificados en el lugar, se emite un concepto (favorable, desfavorable o plan de mejoramiento).

