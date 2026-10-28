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Rescatan a un perro de un pozo de ocho metros en un presunto caso de maltrato animal

El peludo presentaba diversas heridas, contusiones, problemas neurológicos y un cuadro de shock severo.

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De no haber sido por la denuncia de los vecinos, el animal habría muerto.
De no haber sido por la denuncia de los vecinos, el animal habría muerto.
Foto: Redes sociales

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Un galgo ha sido rescatado con vida tras permanecer atrapado en el fondo de un pozo de ocho metros de profundidad en Badajoz, España. Los hechos, dados a conocer por la protectora de animales ANIMA, apuntan a un posible acto de maltrato deliberado.

El rescate se originó después de que un vecino escuchara los lamentos del can y diera aviso inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del cuerpo de bomberos, quienes lograron extraer al animal, que se encontraba imposibilitado para salir por sus propios medios.

Testimonios recolectados por los residentes de la zona indican que el pozo se encontraba originalmente sellado, lo que sugiere que se habría abierto un hueco de forma intencionada para introducir al animal. Esto refuerza la hipótesis de que el perro pudo ser arrojado al interior de manera deliberada.

Tras la exitosa intervención, el galgo —bautizado por la comunidadcomo Ismael— fue trasladado para recibir atención veterinaria urgente. El parte médico reflejó que presentaba diversas heridas, contusiones, problemas neurológicos y un cuadro de shock severo.

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La entidad de rescate interpuesto una denuncia pública y se considera que lo sucedido podría constituir un delito de maltrato animal, a la espera de que la investigación esclarezca cómo llegó el can hasta el fondo del pozo. Asimismo, ANIMA ha recordado que, de no haber mediado el aviso vecinal, el animal habría muerto a causa del hambre, el frío o el ahogamiento.

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