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Resistencia esperó a Lula afuera de la cárcel y ahora vive en el palacio presidencial

La perrita llegó buscando un plato de comida al campamento que exigía la libertad de Lula y terminó ganándose el corazón de la primera dama.

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Desde que el mandatario recuperó la libertad, Resistencia pasó a formar parte inseparable de la vida familiar, apareciendo con frecuencia en fotografías oficiales y acompañando a la pareja en los momentos más importantes.
Desde que el mandatario recuperó la libertad, Resistencia pasó a formar parte inseparable de la vida familiar, apareciendo con frecuencia en fotografías oficiales y acompañando a la pareja en los momentos más importantes.
Foto: Redes sociales

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La noche del domingo, 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva regresó a la presidencia de Brasil y, por eso, otra vez las redes sociales están hablando de Resistencia, la perrita que llegó a su vida en el momento más difícil.

Aunque ahora es una de las habitantes más queridas del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial en Brasilia, esta pequeña peluda sin pedigrí ni raza, vagaba sin rumbo por las calles de Curitiba.

Su origen se remonta a finales de 2018, cuando el líder político permanecía encarcelado en la sede de la Policía Federal por un proceso de corrupción que años más tarde sería anulado por la Justicia.

En aquel entonces, decenas de militantes instalaron el campamento “Vigilia Lula Libre” frente al recinto militar. Entre las tiendas de campaña y los cánticos de apoyo, la cachorrita encontró abrigo, comida y un nombre que marcaría su vida para siempre.

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Con el paso de los días, la perrita se convirtió en un símbolo vivo del movimiento de apoyo. Sin embargo, un quebranto de salud puso en riesgo su vida y la llevó a permanecer internada varios días en una clínica veterinaria.

Fue en ese momento cuando Rosângela “Janja” da Silva, esposa de Lula, decidió adoptarla de manera definitiva, llevándola a su hogar junto a París, otra perrita rescatada.

Desde que el mandatario recuperó la libertad, Resistencia pasó a formar parte inseparable de la vida familiar, apareciendo con frecuencia en fotografías oficiales y acompañando a la pareja en los momentos más importantes.

Uno de los más recordados ocurrió durante la jornada de investidura presidencial, cuando subió la rampa del palacio gubernamental junto a la pareja y representantes del pueblo brasileño, en un gesto simbólico en favor de los animales en situación de calle.

Hoy, con el inicio de este nuevo mandato, Resistencia habita la residencia oficial en Brasilia y se consolida como la figura central de las campañas en defensa de los derechos de los animales que abandera la primera dama.

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