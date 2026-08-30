Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Salieron a pescar y terminaron rescatando a un perro que nadaba a 1,6 kilómetros de la costa

La tripulación de una embarcación encontró al animal agotado y desorientado frente a una isla en Baja California, México. Después de subirlo a bordo y atenderlo, lograron identificar a su tutor y reunirlo con su familia. Esta es la historia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
30 de agosto de 2026 - 02:00 p. m.
El perro recibió agua y comida tras ser rescatado y permaneció varias horas con los pescadores antes de volver a tierra.
El perro recibió agua y comida tras ser rescatado y permaneció varias horas con los pescadores antes de volver a tierra.
Foto: Instagram Tag_Cabo_Sportfishing
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una tripulación que navegaba frente a la isla Cedros, en Baja California, México, protagonizó un rescate heroico y poco usual en el mar. Alrededor de las seis de la mañana, cuando iniciaban una jornada de pesca, sus integrantes encontraron a un perro que nadaba aproximadamente a 1,6 kilómetros de la costa, agotado y desorientado.

El hecho fue registrado en un video publicado por Tag Cabo Sportfishing, una cuenta dedicada a la pesca deportiva en Cabo San Lucas. Según la publicación, el capitán de la embarcación distinguió algo que se movía en el agua mientras se dirigían a su jornada de pesca. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un canino.

Lo más problemático de la situación era que el animal nadaba en dirección contraria a la playa, por lo que cada vez se alejaba más de tierra firme. La tripulación desconocía cómo había llegado hasta ese punto o cuánto tiempo llevaba en el agua, pero decidió intervenir de inmediato y subirlo a la embarcación.

Lea también: A Paco lo dejaron amarrado a un poste, pero toda una comunidad se unió para rescatarlo

El perro se convirtió en parte de la tripulación

Una vez a salvo, los pescadores le ofrecieron agua fresca y comida y le permitieron descansar para que recuperara sus fuerzas. Después de algunas horas, el perro comenzó a recuperarse y terminó convirtiéndose, de manera inesperada, en un integrante más de la tripulación durante el resto del recorrido.

El video compartido por Tag Cabo Sportfishing muestra parte del rescate y el momento en que el perro permanece a bordo mientras los pescadores continúan con su jornada.

Pero la historia tuvo un desenlace feliz cuando la embarcación regresó al muelle de la isla Cedros. Allí, una persona reconoció al perro y aseguró conocer a su tutor, lo que permitió que finalmente pudiera regresar a casa sano y salvo.

Lea también: Abren convocatoria para vivir gratis en una isla de Grecia y cuidar gatos: requisitos

“Finalmente, el inesperado compañero de pesca pudo regresar sano y salvo a casa. A veces, la mejor captura del día no es un pez”, señaló Tag Cabo Sportfishing en la publicación.

El caso también dejó un reconocimiento para el capitán, quien logró detectar al animal en medio del agua y decidió acercarse para comprobar qué ocurría. Gracias a esa decisión, el perro pudo salir del mar y reencontrarse con su familia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.