Salieron a pescar y terminaron rescatando a un perro que nadaba a 1,6 kilómetros de la costa

El perro recibió agua y comida tras ser rescatado y permaneció varias horas con los pescadores antes de volver a tierra. Foto: Instagram Tag_Cabo_Sportfishing

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Una tripulación que navegaba frente a la isla Cedros, en Baja California, México, protagonizó un rescate heroico y poco usual en el mar. Alrededor de las seis de la mañana, cuando iniciaban una jornada de pesca, sus integrantes encontraron a un perro que nadaba aproximadamente a 1,6 kilómetros de la costa, agotado y desorientado.

El hecho fue registrado en un video publicado por Tag Cabo Sportfishing, una cuenta dedicada a la pesca deportiva en Cabo San Lucas. Según la publicación, el capitán de la embarcación distinguió algo que se movía en el agua mientras se dirigían a su jornada de pesca. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un canino.

Lo más problemático de la situación era que el animal nadaba en dirección contraria a la playa, por lo que cada vez se alejaba más de tierra firme. La tripulación desconocía cómo había llegado hasta ese punto o cuánto tiempo llevaba en el agua, pero decidió intervenir de inmediato y subirlo a la embarcación.

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El perro se convirtió en parte de la tripulación

Una vez a salvo, los pescadores le ofrecieron agua fresca y comida y le permitieron descansar para que recuperara sus fuerzas. Después de algunas horas, el perro comenzó a recuperarse y terminó convirtiéndose, de manera inesperada, en un integrante más de la tripulación durante el resto del recorrido.

El video compartido por Tag Cabo Sportfishing muestra parte del rescate y el momento en que el perro permanece a bordo mientras los pescadores continúan con su jornada.

Pero la historia tuvo un desenlace feliz cuando la embarcación regresó al muelle de la isla Cedros. Allí, una persona reconoció al perro y aseguró conocer a su tutor, lo que permitió que finalmente pudiera regresar a casa sano y salvo.

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“Finalmente, el inesperado compañero de pesca pudo regresar sano y salvo a casa. A veces, la mejor captura del día no es un pez”, señaló Tag Cabo Sportfishing en la publicación.

El caso también dejó un reconocimiento para el capitán, quien logró detectar al animal en medio del agua y decidió acercarse para comprobar qué ocurría. Gracias a esa decisión, el perro pudo salir del mar y reencontrarse con su familia.

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