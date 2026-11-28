Samai es el único perro en Sudamérica que pertenece al Programa Canino de Detección de Almacenamiento Electrónico (ESD, por sus siglas en inglés). Estos animales estan entrenados para detectar dispositivos de…

En lo corrido de 2026, la Policía Nacional ha reportado 174 capturas y una aprehensión por delitos relacionados con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Colombia. En la lucha contra estos crímenes, las autoridades han encontrado un aliado de cuatro patas llamado Samai, un labrador retriever con una habilidad poco común.

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Samai es el único perro en Sudamérica que pertenece al Programa Canino de Detección de Almacenamiento Electrónico (ESD, por sus siglas en inglés). Estos animales estan entrenados para detectar dispositivos de almacenamiento electrónico como tarjetas SD, memorias USB, discos duros externos, celulares, computadores, tabletas, microchips, entre otros.

Debido a que algunos de estos dispositivos pueden ser muy pequeños, las autoridades pueden tener dificultades para localizarlos. Los perros ESD y sus guías realizan búsquedas para encontrar pruebas electrónicas que podrían contener material de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y que de otro modo podrían pasar desapercibidas.

La habilidad de Samai ya ha sido puesta a prueba en diferentes operativos. En abril de 2026, durante un allanamiento en Ambato, Ecuador, el labrador encontró un microchip escondido dentro de una chaqueta. La vivienda pertenecía a un hombre que se desempeñaba como monaguillo en una iglesia local y que, según las autoridades ecuatorianas, habría aprovechado su cercanía con la comunidad para captar a menores de edad y cometer delitos sexuales contra ellos. El dispositivo contenía material relevantes para la investigación y contribuyeron al proceso judicial y posterior condena del hombre.

Samai fue traído desde Estados Unidos hasta Ecuador para trabajar con la organización internacional OUR Rescue. Su trabajo llegó recientemente a Colombia. Durante varios procedimientos realizados en Medellín junto con la Policía Nacional, el canino ayudó a localizar elementos electrónicos que podrían aportar información relevante para investigaciones sobre explotación sexual de menores.

Detrás de esta labor está Pablo Andrés Vitel, guía de Samai y supervisor de la unidad canina de OUR Rescue para Latinoamérica. En conversación con El Espectador, explicó cómo funciona esta especialidad, por qué es importante para las investigaciones y de qué manera un perro puede contribuir tanto a la búsqueda de evidencias como al acompañamiento emocional de las víctimas.

Samai y una especialidad poco común: detectar dispositivos electrónicos

OUR Rescue es una organización con sede principal en Utah, Estados Unidos, y personería jurídica en Ecuador para sus operaciones en Latinoamérica. Su misión es apoyar a las autoridades en casos de trata de personas, con especial énfasis en los delitos sexuales contra menores de edad.

Dentro de sus líneas de trabajo están el respaldo logístico, económico y tecnológico a las fuerzas del orden, la atención a víctimas y las acciones de prevención y educación. En ese primer frente operativo se encuentra Samai.

A diferencia de los perros entrenados para detectar explosivos, narcóticos o localizar personas desaparecidas, estos caninos estan capacitados para identificar dispositivos electrónicos a través del olfato. Para lograrlo, reconocen el olor del óxido de trifenilfosfina, un compuesto químico que evita el sobrecalentamiento de aparatos electrónicos.

OUR Rescue financia el entrenamiento de estos animales en una academia ubicada en Indianápolis, Estados Unidos. Según Vitel, esta es la única en el mundo especializada en esta labor. Desde allí, los perros son preparados para apoyar investigaciones y posteriormente, puestos al servicio de las autoridades.

"Nosotros subvencionamos la academia donde son entrenados y ponemos al servicio un grupo de perros cada año. Hasta el momento hemos entregado alrededor de 160 canes a diferentes policías, aunque la mayoría trabaja en Estados Unidos y Canadá. De ese grupo trajimos uno para Sudamérica, que es Samai, y actualmente es el único en esta región", cuenta Vitel.

El entrenamiento de Samai comenzó con una preparación como perro de asistencia emocional y posteriormente recibió la formación específica para detectar equipos electrónicos. Su guía aclara que, por tratarse de un método especializado, la academia mantiene bajo reserva buena parte del proceso de adiestramiento. Lo que sí se conoce es que su capacidad de detección se basa en reconocer el olor del compuesto químico que contienen los dispositivos. Esto le permite encontrar elementos que, por su tamaño o ubicación, podrían resultar difíciles de identificar durante una inspección convencional. "Hemos tenido situaciones en las que los dispositivos están escondidos, enterrados o incluso sumergidos, y él tiene la capacidad de ubicarlos”.

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El trabajo del canino no reemplaza las labores de los investigadores ni determina por sí mismo la responsabilidad de una persona. Su función consiste en localizar posibles elementos de interés para que las autoridades los recojan, analicen y, si corresponde, los incorporen como evidencia dentro de los procesos judiciales.

Además del caso ocurrido en Ambato, otra historia que demuestra el alcance de esta especialidad ocurrió en la ciudad de Quito, donde Samai apoyó a una unidad policial que investigaba el asesinato de un menor de edad. Los investigadores buscaban un dispositivo perteneciente a un sistema de videovigilancia que, al parecer, había sido arrojado a una quebrada para ocultar información. Durante el operativo, el canino participó en las labores de búsqueda y ayudó a localizar el equipo que las autoridades necesitaban para avanzar en la investigación.

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En Colombia, su trabajo más reciente se desarrolló en Medellín, donde acompañó operativos contra delitos relacionados con la explotación sexual de menores. Según informó la Alcaldía, durante uno de los allanamientos encontró un celular y una tarjeta microSD que estaban ocultos y quedaron a disposición de las autoridades para su respectivo análisis.

“Estas herramientas complementan el trabajo de las autoridades y permiten ampliar las posibilidades de encontrar evidencias fundamentales. La estrategia es clara: cerrarles espacios a los delincuentes, fortalecer la capacidad investigativa y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes”, aseguró Sebastián Acosta, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

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Para Vitel, este tipo de apoyo puede ser especialmente importante frente al crecimiento de las redes de trata de personas y explotación sexual. “La experiencia que tuvimos en Medellín nos permitió ver que el apoyo de nuestra organización y, particularmente, el de Samai puede ser interesante. El tema tecnológico representa un riesgo para nuestros niños y adolescentes, que están expuestos todos los días".

El guía también señaló que, durante las conversaciones que han sostenido con las autoridades, han identificado la importancia de fortalecer las acciones contra estas redes criminales. Por eso, uno de los propósitos de OUR Rescue es ampliar sus vínculos de cooperación con la Policía y las instituciones colombianas para continuar apoyando este tipo de investigaciones.

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Más allá de los operativos: Samai también acompaña a las víctimas

El nombre de Samai significa “alegría” en quichua y esta palabra refleja otra faceta de su labor. Aunque su habilidad más conocida es detectar dispositivos electrónicos, el trabajo de Samai no termina cuando localiza un elemento durante un allanamiento. Su formación inicial como perro de asistencia emocional le permite acompañar a personas que han atravesado situaciones traumáticas, especialmente niñas, niños y adolescentes rescatados, y brindarles apoyo durante los procesos de atención.

Esta labor hace parte de uno de los tres pilares de OUR Rescue. El primero es el apoyo operativo a las autoridades; el segundo, la atención a sobrevivientes mediante un departamento dedicado a sus cuidados posteriores; y el tercero, la prevención y educación, a través de visitas a colegios, universidades e instituciones públicas y privadas.

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En estos espacios, Samai también se convierte en protagonista de las actividades de sensibilización. Según Vitel, su presencia facilita que las personas se acerquen, presten atención a los mensajes y recuerden las recomendaciones sobre prevención de estos delitos. “En los casos en los que hay personas rescatadas, nosotros damos la asistencia necesaria. Un allanamiento es un evento muy fuerte, sobre todo cuando se trata de niños muy pequeños. Samai también ayuda en la parte de contención emocional. Es importante entender que su función no está solamente en encontrar dispositivos, sino que también puede acompañar a estas personas en momentos difíciles”.

Su presencia en las jornadas educativas también permite abordar situaciones de riesgo en internet. Uno de los temas que trabaja la organización es el manejo de las redes sociales y los videojuegos en línea, espacios en los que personas adultas pueden suplantar identidades para acercarse a menores de edad y establecer relaciones con fines delictivos. "Hay mucho acceso a internet y vulnerabilidad a través de los juegos en línea, donde interactúan con personas que muchas veces se hacen pasar por menores de edad para generar vínculos y después cometer diferentes delitos”, cuenta Vitel.

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Pese a la exigencia de sus labores, Samai lleva una vida cotidiana que no es muy diferente a la de cualquier perro de compañía. Tiene aproximadamente dos años de trabajo con la organización y vive en el departamento de su guía, con quien comparte buena parte de su tiempo. Vitel y el director de misión para Latinoamérica, Albert de la Huerta, son las dos personas certificadas para trabajar con él. "No hay mucha diferencia con un perrito de casa. Samai vive conmigo, convive con mi familia, con mis amistades e incluso interactúa con otro perro que tenemos".

Sin embargo, hay una particularidad importante en sus cuidados: la alimentación está directamente relacionada con el mantenimiento de sus habilidades. Su guía debe convertir cada comida en un ejercicio de búsqueda, esconder diferentes objetos y variar los lugares y ambientes para que el perro no se acostumbre a encontrar los dispositivos siempre en los mismos sitios. "En la alimentación radica buena parte del entrenamiento y de la habilidad que ha adquirido. Todo el tiempo tengo que simularle actividades de búsqueda para que asocie la alimentación con el trabajo. Él se alimenta para trabajar y esa conexión ya está muy marcada”.

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Por eso, los ejercicios no se limitan a esconder los mismos objetos en los mismos lugares. Vitel procura cambiar los escenarios, incorporar elementos diferentes y hacer las búsquedas con otras personas, de manera que Samai mantenga su capacidad de detección y continúe enfrentándose a nuevos retos.

OUR Rescue busca ampliar su presencia en América Latina y fortalecer la cooperación con las autoridades de la región. Para su supervisor canino, el trabajo que Samai ya ha realizado en Ecuador, Perú, Chile y Colombia demuestra la importancia de contar con herramientas especializadas para apoyar las investigaciones y proteger a los menores de edad.

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