Sandía fue abandonada: “a pesar de lo especial que es, nadie pregunta por ella”

Con apenas un año, esta perrita busca en Bogotá una familia que le enseñe que las segundas oportunidades existen.

02 de octubre de 2025 - 10:04 p. m.
Sandía espera un hogar en la fundación Second Changes.
Foto: Instagram: @secondchances_15
Sandía es una cachorra de apenas un año que, a pesar de su ternura y valentía, aún espera la oportunidad de encontrar un hogar. Fue abandonada en las calles de Bosa, al sur de Bogotá, donde permaneció varios días sin comida ni refugio. Allí resistió hasta que una persona decidió ayudarla y contactó a la fundación Second Chance, que desde entonces se encarga de su cuidado.

La fundación cuenta que Sandía lo tiene todo para conquistar a una familia: es mediana, sociable con perros y gatos, limpia, educada, cariñosa y con una capacidad única para volverse la sombra de quienes la rodean. Incluso ya se ha ido adaptando a los paseos en carro. Sin embargo, a pesar de todas estas cualidades, aún nadie se ha interesado en adoptarla.

Su única dificultad es consecuencia de su historia de abandono: no le gusta quedarse sola. Por eso, desde la fundación explican que lo ideal es que encuentre una familia que pueda brindarle compañía constante, paciencia y compromiso. También recomiendan que en su nuevo hogar haya otro perro, con el que pueda compartir su tiempo y sentirse segura.

La historia de Sandía refleja el reto que enfrentan muchos animales rescatados: no basta con la ternura o el buen comportamiento, también requieren de familias que entiendan que la adopción implica un compromiso a largo plazo.

Quienes quieran darle a Sandía la oportunidad de una vida distinta pueden acceder al formulario de adopción a través de las redes sociales de Second Chance.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

