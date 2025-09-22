No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Se busca a “Muu”, perrita en tratamiento oncológico perdida en Ciudad Bolívar

La perrita, que estaba al cuidado de una guardería, se extravió en medio de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer.

La Red Zoocial
22 de septiembre de 2025 - 04:09 p. m.
Dar una segunda oportunidad a perros con padecimientos crónicos o en tratamiento es un acto de compasión que mejora su calidad de vida.
Foto: Ruby Toloza
Foto: Ruby Toloza
Familiares y cuidadores solicitan la ayuda de la comunidad para encontrar a Muu, una perrita de pelaje blanco con manchas negras que se extravió el pasado 19 de septiembre en la zona sur de Ciudad Bolívar, cerca del CAI El Paraíso.

El animal, que se encontraba bajo cuidado en una guardería, desapareció mientras recibía tratamiento de quimioterapia por cáncer. Muu no lleva collar ni placa, tiene un absceso visible en el cuello y se distingue por sus grandes ojos. Es muy nerviosa y no está familiarizada con el sector, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Quienes la buscan temen que haya salido hacia áreas rurales o barrios aledaños como Lucero Alto y Bajo, Vista Hermosa o Portal Tunal. Se ofrece recompensa a quien proporcione información que permita su rescate sano y salvo.

Recomendaciones para acercarse a un perro nervioso

  • Mantener una postura calmada y voz suave, evitando movimientos bruscos o gritos.
  • No intentar sujetarlo de inmediato; es preferible permitir que el animal olfatee y se acerque por iniciativa propia.
  • Si parece dispuesto, ofrecerle alimento o agua puede ayudar a ganar su confianza.
  • En caso de no poder asegurar al perro con seguridad, contactar a los cuidadores o a una autoridad local para evitar que huya.

Dar una segunda oportunidad a perros con padecimientos crónicos o en tratamiento es un acto de compasión que mejora su calidad de vida. Estos animales suelen ser especialmente agradecidos y, con cuidados adecuados, pueden disfrutar de tiempo valioso al lado de sus familias.

Quienes tengan información sobre Muu pueden comunicarse con sus cuidadores a los teléfonos 317 638 2790 o 319 526 4727 para facilitar su pronta recuperación y regreso al hogar.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

