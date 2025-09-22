Se busca a “Muu”, perrita en tratamiento oncológico perdida en Ciudad Bolívar

Dar una segunda oportunidad a perros con padecimientos crónicos o en tratamiento es un acto de compasión que mejora su calidad de vida. Foto: Ruby Toloza

Familiares y cuidadores solicitan la ayuda de la comunidad para encontrar a Muu, una perrita de pelaje blanco con manchas negras que se extravió el pasado 19 de septiembre en la zona sur de Ciudad Bolívar, cerca del CAI El Paraíso.

El animal, que se encontraba bajo cuidado en una guardería, desapareció mientras recibía tratamiento de quimioterapia por cáncer. Muu no lleva collar ni placa, tiene un absceso visible en el cuello y se distingue por sus grandes ojos. Es muy nerviosa y no está familiarizada con el sector, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Quienes la buscan temen que haya salido hacia áreas rurales o barrios aledaños como Lucero Alto y Bajo, Vista Hermosa o Portal Tunal. Se ofrece recompensa a quien proporcione información que permita su rescate sano y salvo.

Recomendaciones para acercarse a un perro nervioso

Mantener una postura calmada y voz suave , evitando movimientos bruscos o gritos.

No intentar sujetarlo de inmediato; es preferible permitir que el animal olfatee y se acerque por iniciativa propia.

Si parece dispuesto, ofrecerle alimento o agua puede ayudar a ganar su confianza.

En caso de no poder asegurar al perro con seguridad, contactar a los cuidadores o a una autoridad local para evitar que huya.

Dar una segunda oportunidad a perros con padecimientos crónicos o en tratamiento es un acto de compasión que mejora su calidad de vida. Estos animales suelen ser especialmente agradecidos y, con cuidados adecuados, pueden disfrutar de tiempo valioso al lado de sus familias.

Quienes tengan información sobre Muu pueden comunicarse con sus cuidadores a los teléfonos 317 638 2790 o 319 526 4727 para facilitar su pronta recuperación y regreso al hogar.

