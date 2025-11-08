Se entregó hombre que atacó brutalmente a perro en Antioquia: llegó con otro can

El caso generó gran conmoción luego de que se viralizara un video donde se observa al hombre golpeando al animal con un palo. Foto: Pixabay

El hombre acusado de agredir brutalmente a un perro en el departamento de Antioquia, en un caso que desató indignación en todo el país, se presentó voluntariamente ante las autoridades en las últimas horas.

Según confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón, el sujeto habría acudido a la cita acompañado de un canino, un hecho que sorprendió a las autoridades y generó nuevas preguntas sobre el estado del animal.

La entrega se produjo tras varios días de intensa búsqueda y luego de que la Gobernación de Antioquia ofreciera una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera dar con el responsable del ataque, ocurrido presuntamente el pasado 3 de noviembre en el municipio de Bolívar.

A través de su cuenta en la red social X, el gobernador Rendón comunicó los detalles del caso.

“Después de ofrecer una recompensa y de sentir la presión ciudadana, se presentó ante las autoridades el sujeto señalado de haber atacado con sevicia y crueldad a un perrito. El individuo llegó con un canino; ahora corresponde a los veterinarios determinar si se trata del mismo animal que aparece en el video difundido”, dijo.

Las autoridades, sin embargo, manejan con prudencia esta información hasta que los expertos veterinarios confirmen la identidad del perro. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se encuentran al frente de las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer si el canino entregado es el mismo que aparece en las imágenes que circularon por redes sociales.

El caso generó gran conmoción luego de que se viralizara un video donde se observa al hombre golpeando al animal con un palo y propinándole patadas. En un principio, varios testigos señalaron que el perro habría muerto a causa de las agresiones, aunque esta versión está siendo verificada.

De comprobarse su responsabilidad, el hombre podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión, de acuerdo con lo establecido en la Ley Ángel, promovida para endurecer las sanciones contra el maltrato animal.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los animales y pidieron a la ciudadanía continuar denunciando cualquier acto de crueldad o violencia en su contra.

De acuerdo con información, que él mismo les suministró a los Policías, los… pic.twitter.com/Q3HZuAVwEP — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 8, 2025

