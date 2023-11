Si desea saber si a su perro le molesta lo que está haciendo, debería analizar su reacción y los comportamientos que adopte. Foto: Freepik

Aunque los perros son los amigos leales, por excelencia, de las personas, existen algunas cosas que les disgustan a los caninos y que las personas pueden hacer recurrentemente. Puede ser porque les genera incomodidad o porque no comprenden la forma de actuar y demostrar afecto.

Por ello, es necesario detenerse a analizar por un momento el lenguaje y la comunicación de los caninos, para conocer sus preferencias y poder expresar el afecto de una forma que sea bien recibida. Al respecto, ExpertoAnimal, un sitio web en el que expertos comparten información, cuenta las siete cosas que no debe hacer con su perro, para respetar sus necesidades y no provocarle frustraciones o estrés.

Lea: 10 cosas que las personas no deberían hacer con sus gatos

Sin importar la raza, el sexo o la edad del canino, este puede presentar inconvenientes de comportamiento a lo largo de su vida. Claro está, que esto depende de la educación y socialización que haya recibido el animal antes, pues si se imparten de buena forma son muchas las conductas indeseadas que se pueden evitar.

No obstante, cuando su mascota se descarrile un poco, no debería desistir de corregirlo con amor y paciencia. Considere que un mal comportamiento no es algo que se tenga que repetir con constancia, ni mucho menos implica falla de carácter. Solo es una señal de que algo no funciona bien en la mente o el cuerpo de su mascota.

Por esto, si el perro se muestra nervioso o agresivo, lo primero que se debe hacer (si sus conductas son muy salidas de lo común), es llevarlo al veterinario. Este podrá identificar el estado de salud del perro y confirmará si este cambio de ánimo tiene un motivo patológico o no, ya que “muchas enfermedades que provocan dolor intenso o interfieren en los sentidos de los canes, así como los disturbios hormonales, pueden generar problemas de conducta. Al diagnosticar alguna patología, el profesional podrá recomendar un tratamiento adecuado. Pero si se descarta cualquier causa patológica, lo mejor será buscar a un etólogo o educador canino”, comenta ExpertoAnimal.

Los perros son sociables, por lo que disfrutan socializar con otros caninos, expresar su curiosidad y descubrir nuevos estímulos. Al privar a la mascota de esto también le está arrebatando la oportunidad de desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

Lo anterior, permitirá que el perro aprenda a relacionarse de forma positiva con otros individuos, incluyendo personas, y, por tanto, evitará que tenga comportamientos agresivos o miedosos en la interacción. Recuerde que la socialización es una parte esencial en la educación de un peludo, ya que les da la posibilidad de compartir con otros desde la seguridad y la confianza.

Ofrecer una alimentación completa y equilibrada es sinónimo de respetar las necesidades del cuerpo y la mente de la mascota, porque necesita desarrollarse correctamente y disfrutar una vida activa y feliz. Algunos de los alimentos que pueden ocasionar daños en los perros son: el chocolate, el azúcar, la sal, y hasta ciertas frutas y verduras que pueden resultar tóxicas para los mejores amigos del hombre.

Lea: Cosas que los gatos hacen por sus dueños y quizá no lo había notado

Recuerde elegir productos de excelente calidad, que contengan proteínas de origen animal y altamente digeribles. Asimismo, puede consultar los diferentes tipos de alimentación que puede darle a su canino con un veterinario y analizar cuál es el más conveniente para la salud de su mascota.

Cuando un perro es aprendido, pasa por estrés, miedo y ansiedad. En consecuencia, se ve impactada de forma negativa su salud mental y su comportamiento. Incluso, muchos perros pierden el control de sus propias reacciones y pueden ejecutar actos involuntarios, como orinarse al escuchar el regaño.

Al reprochar al perro por algo que sucedió horas atrás, él no entenderá la razón del enojo y le generará mucha desconfianza. El sentirse frustrado por no entender lo que pasa, podría ladrar, para calmar a su tutor y expresarle “basta, no entiendo qué estás haciendo, pero no quiero conflictos contigo”, de acuerdo a lo que explican los expertos.

Ante cualquier cambio físico o conductual, lo más apropiado es llevar al animal al veterinario. No obstante, “también es esencial realizar consultas preventivas al veterinario cada seis meses para verificar el estado de salud de tu peludo. También será esencial respetar su carta de vacunación y desparasitarlo periódicamente”, afirma ExpertoAnimal.

Lo anterior, debido a que todos los perros, ya sean mestizos o de raza definida, necesitan y merecen contar con una adecuada medicina preventiva para mantenerse libre de enfermedades y problemas de comportamiento.

Algunas de las cosas que hacen los perros, pueden provocar en humanos curiosidad y hasta risa. No por ello, se debe ocasionar incomodidad en el perro, así como nerviosismo o enojo, solo con el objetivo de causar diversión por un momento. Por ejemplo, si a su perro no le gusta que le soplen en la cara o se siente mal cuando lo intenta abrazar, simplemente se deben saber interpretar estas señales y respetar.

“A tu mejor amigo le encanta divertirse en tu compañía y tienes miles de actividades entretenidas para proponerle: puedes practicar deportes con él, llevarlo a pasear o viajar contigo, enseñarle trucos o tareas divertidas, y hasta preparar juegos caseros de inteligencia para estimular la mente de tu perro”, dicen los expertos.

Una mascota es un ser que siente y que requiere de tiempo y espacio para desarrollarse adecuadamente. Esto implica alimentarlo, llevarlo al veterinario, vacunarlo, desparasitarlo y darle todos los cuidados esenciales que se puedan necesitar, por lo que también requieren de solvencia económica.

Leer: Estas son las imágenes ganadoras de los Premios de Fotografía de Perros 2023

Y aunque muchas personas toman el abandono como no proporcionarle bienestar a la mascota, hay otro tipo de abandono que es igual de cruel. Es no prestarle atención a las necesidades del perro, no compartir con él, encerrarlo e impedirle que descubra el mundo con sus propios sentidos.

Sácalo de paseo, hazle caricias y déjalo dormir cerca a ti para que sienta tu presencia. Simplemente, no pierda la oportunidad de devolver un poco del infinito amor que el perro está preparado para regalarle a cada día.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com