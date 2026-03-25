Siete perros robados escapan de camión en China y recorren 17 km para volver a casa

Varios automovilistas que observaron a los perros caminar juntos decidieron grabar lo ocurrido y dar aviso a rescatistas. Foto: Redes sociales

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Una inusual y conmovedora historia se registró en la ciudad de Changchun, en China, donde siete perros que habían sido robados con fines de venta ilegal de carne protagonizaron una inesperada fuga que terminó en un emotivo reencuentro con sus dueños.

De acuerdo con la información conocida, los animales lograron escapar del camión en el que eran transportados y emprendieron por su cuenta el camino de regreso a casa. El grupo, liderado por un pequeño perro de raza corgi, recorrió cerca de 17 kilómetros durante dos días, desplazándose por la transitada autopista Changshuang y sorteando tanto el tráfico como las difíciles condiciones del trayecto.

La escena no pasó desapercibida. Varios automovilistas que observaron a los perros caminar juntos decidieron grabar lo ocurrido y dar aviso a rescatistas. Gracias a estas alertas, la organización Bitter Coffee Stray Dog Base logró interceptarlos a tiempo y posteriormente reunirlos con sus respectivos propietarios.

El hecho ha generado gran impacto en redes sociales, donde miles de personas han reaccionado ante la sorprendente capacidad de orientación y supervivencia de los animales.

Ante situaciones como esta, se recomienda a los dueños de mascotas reforzar medidas de prevención para evitar robos. Usted puede, por ejemplo, mantener siempre a sus perros bajo supervisión, evitar dejarlos solos en espacios abiertos o en la calle, y asegurar correctamente puertas y rejas de su vivienda.

También es aconsejable utilizar placas de identificación visibles y, de ser posible, dispositivos de rastreo. Asimismo, se sugiere estar atento a comportamientos sospechosos en su entorno y reportarlos oportunamente a las autoridades.

UNA HISTORIA DE PELÍCULA 🤯🇨🇳



Siete perros que habían sido robados para la venta ilegal de carne en la ciudad de Changchun, China, lograron escapar del camión que los transportaba y caminaron juntos de regreso a casa.



El grupo, liderados por un pequeño perro corgi, recorrió… pic.twitter.com/QnKdpnNfhI — Diario La Capital (@lacapital) March 23, 2026

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