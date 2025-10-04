Snoopy acompaña a futuros perros de servicio en vuelo por aniversario Peanuts

Canine Companions, organización sin fines de lucro dedicada a entregar perros de asistencia a personas con discapacidades, espera que esta iniciativa genere conciencia sobre la importancia de la labor que realizan. Foto: Klarizta Rico

El pasado 1 de octubre, el icónico personaje Snoopy abordó un dirigible con motivo del 75.º aniversario de la historieta Peanuts. Lo acompañaban tres cachorros de 10 semanas, Niagara, Rhubarb y Pauley, en un vuelo especial organizado junto a la organización Canine Companions, que celebra su 50.º aniversario, y la empresa Goodyear, que cumple 100 años.

Los cachorros, mezcla de labrador y golden retriever, no participaron únicamente como pasajeros simbólicos. Son perros de servicio en formación, trasladados desde Long Beach hasta Carson, California, para comenzar una nueva etapa junto a sus cuidadores temporales, quienes los socializarán y entrenarán en obediencia básica durante los próximos 16 meses.

Canine Companions, organización sin fines de lucro dedicada a entregar perros de asistencia a personas con discapacidades, espera que esta iniciativa genere conciencia sobre la importancia de la labor que realizan, así como sobre la necesidad urgente de voluntarios que deseen criar cachorros para su futura formación especializada.

En el lugar de aterrizaje, Snoopy y los cachorros fueron recibidos por el equipo de la fundación. Jeannie Schulz, miembro del consejo nacional de Canine Companions y viuda del creador de Peanuts, expresó su entusiasmo por el evento:

“Siempre me emociona ver a nuevos cachorros comenzar su camino hacia una vida de servicio. Me alegra especialmente que Snoopy haya podido participar en esta ocasión tan especial, a bordo del dirigible de Goodyear”.

Por su parte, Jeanine Konopelski, directora de marketing de Canine Companions, destacó:

“Durante cinco décadas hemos transformado vidas mediante perros de servicio entrenados con excelencia. Esta colaboración con Peanuts y Goodyear da vida a nuestra misión de forma alegre y memorable. Peanuts nos recuerda que la felicidad es un cachorro cálido, y ahora, gracias a este vuelo, estos perros comienzan su camino con un inolvidable despegue”.

Canine Companions invita a quienes amen a los animales y deseen contribuir al bienestar de personas con discapacidad a sumarse como criadores voluntarios. Puede obtener más información en el sitio web oficial de la organización.

