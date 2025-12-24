“Solo tienes negros”: el indignante mensaje que recibió una fundación de cachorros

El mayor anhelo del equipo de rescate es que Dona pueda pasar esta Navidad junto a su familia definitiva, en un entorno lleno de cuidado y afecto. Foto: rescatamebogota

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La organización de rescate animal, Rescatame Bogotá, que recientemente salvó a 16 cachorros en el sector de Guaimaral abrió un espacio de reflexión sobre una situación que, lamentablemente, se repite con frecuencia: los perritos de color negro suelen ser los últimos en encontrar un hogar.

Dona es la última cachorra de este rescate que aún espera ser adoptada. A pesar de su corta edad y de estar en óptimas condiciones de salud, hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud de adopción para ella.

Esta falta de interés refleja una problemática persistente en los procesos de adopción, donde el color del pelaje influye injustamente en las decisiones de las personas.

Desde la fundación recuerdan que todos los perritos merecen una oportunidad, sin importar su color, raza o tamaño, ya que todos aman y entregan su cariño de la misma manera. Dona tiene dos meses de edad, se encuentra desparasitada y está completamente lista para llegar a un hogar responsable y amoroso. Es una cachorra dulce, especial y con mucho amor para ofrecer.

El mayor anhelo del equipo de rescate es que Dona pueda pasar esta Navidad junto a su familia definitiva, en un entorno lleno de cuidado y afecto. Las personas interesadas en brindarle un hogar pueden diligenciar la solicitud de adopción a través de los enlaces disponibles en el perfil de la organización. Asimismo, se invita a la comunidad a compartir esta información para ayudar a que Dona llegue a más corazones.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱