¿Son las mascotas de la Casa Blanca una estrategia política?

Las elecciones de medio mandato celebradas esta semana en Estados Unidos dejaron el balance habitual de discursos y reproches. En un país tan polarizado, hay una figura que rara vez divide, la del perro presidencial. Pocos ciudadanos discuten si Millie, Barney o Bo fueron buenos o malos habitantes de la Casa Blanca, lo cual plantea una pregunta: si los animales son queridos por casi todos, ¿cuánto de su presencia junto al poder es una estrategia de comunicación política?

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Los Bush ofrecieron quizá el mejor ejemplo de cómo una mascota puede ajustarse a los medios de su tiempo. Millie, la springer spaniel inglesa de George H. W. Bush, fue protagonista de la era impresa.

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En 1990 se publicó Millie’s Book, un libro narrado desde la perspectiva de la perrita y atribuido a Barbara Bush, que recaudó más de un millón de dólares para la fundación de alfabetización de la primera dama.

Años después, George W. Bush tuvo en Barney, un terrier escocés, a una estrella de la era digital. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las visitas públicas a la Casa Blanca se restringieron por razones de seguridad. En ese contexto, el equipo de comunicación ideó las llamadas “Barney Cams”, una pequeña cámara sujeta al collar del perro que mostraba las decoraciones navideñas de la residencia.

Los videos están entre los primeros fenómenos virales de internet y llegaron a congestionar los servidores de la Casa Blanca.

La familia Obama

Los Obama llevaron esa lógica a un terreno más explícito. Bo, un perro de agua portugués, llegó en abril de 2009 como regalo del senador Ted Kennedy y cumplió una promesa que Barack Obama había hecho a sus hijas, Malia y Sasha, en su discurso de victoria de 2008. La raza se eligió por una razón práctica, ya que Malia padece alergias y requería un perro hipoalergénico, pero el episodio sirvió también para presentar al presidente como un padre de familia que cumple lo prometido. En 2013 llegó Sunny, una compañera para Bo.

Ambos perros tuvieron presencia constante en actos como la tradicional carrera de huevos de Pascua y las recepciones navideñas. También acompañaron visitas a soldados heridos y a niños hospitalizados.

Su fama llegó a tal punto que en 2016 las autoridades arrestaron a un hombre de Dakota del Norte que había viajado a Washington con armas y, según los reportes, pretendía secuestrar a una de las mascotas.

Bo Obama, perro de agua portugués, que vivió con la familia de Barack Obama en la Casa Blanca. Foto: Presidential Pet Museum

La familia Biden

La administración de Joe Biden demostró que la estrategia tiene riesgos. Champ, un pastor alemán veterano, llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 y murió en junio de ese año, a los 13 años. Major, adoptado en 2018 de la Asociación Humanitaria de Delaware, fue el primer perro rescatado de un refugio en vivir en la residencia, un gesto que encajaba con la sensibilidad de buena parte del electorado. Sin embargo, el ajetreo de la sede presidencial lo alteró, protagonizó dos incidentes de mordeduras y terminó reubicado.

El caso más grave fue el de Commander, que llegó en diciembre de 2021. Con el tiempo se documentaron más de una decena de mordeduras, dos de las cuales obligaron a agentes del Servicio Secreto a recibir atención hospitalaria. En octubre de 2023, la Casa Blanca confirmó que el animal había sido retirado.

La paz la trajo Willow, una gata gris que Jill Biden conoció durante la campaña en Pensilvania y que se convirtió en la primera felina en habitar la Casa Blanca desde la administración de George W. Bush.

Joe Biden y Commander, quien estuvo involucrado en varios incidentes de mordeduras en la Casa Blanca. Foto: AFP - SAUL LOEB

La familia Trump

Donald Trump representa el extremo opuesto: no tiene mascotas. En su lugar, el Servicio Secreto desplegó perros robot del modelo Spot, fabricados por Boston Dynamics, para reforzar la seguridad de su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Los equipos, cuyo costo ronda los 70.000 a 75.000 dólares por unidad, forman parte del programa ASTRO del Servicio Secreto.

Están dotados de cámaras térmicas, sistemas de zoom y sensores capaces de detectar amenazas químicas, explosivos o paquetes sospechosos. Pueden operar de forma autónoma o ser controlados a distancia, y no portan armas. La medida se reforzó tras los intentos de ataque sufridos durante su campaña.

La imagen resulta elocuente. Mientras otros presidentes se dejaron fotografiar con perros que despertaban ternura, la figura canina que rodea a Trump es una máquina de vigilancia.

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¿Funciona la estrategia?

Que las mascotas presidenciales sean queridas no implica que su exhibición sea ingenua. Camila Henao, asesora en comunicación política de la Universidad Minuto de Dios, sostiene que mostrarse junto a animales sí contribuye a la imagen de un funcionario: “Sí ayuda, no en todos los casos, pero ahora hay más personas interesadas en los derechos de los animales”. En su opinión, un alcalde o un gobernante que muestra a sus mascotas, preferiblemente criollas, gana favorabilidad y cercanía. El efecto, precisa, se concentra en los votantes jóvenes, mientras que entre los mayores de 40 años el factor pierde relevancia y pasa a un segundo plano.

Como ejemplo cercano, la asesora menciona al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien habló en entrevistas de haber matado gatos. Según Henao, el episodio no erosionó su respaldo entre los votantes de mayor edad, pero sí le restó apoyo entre quienes tienen entre 18 y 25 años.

La historia de los perros de la Casa Blanca sugiere, entonces, que la estrategia existe, pero tiene condiciones. Funciona cuando se percibe espontánea, como el vínculo familiar de Bo y Sunny, o cuando responde a una necesidad concreta, como las Barney Cams tras el 11 de septiembre. Y fracasa cuando el animal deja de ser un símbolo manejable, como ocurrió con Commander.

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