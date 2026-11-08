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¿Son las mascotas de la Casa Blanca una estrategia política?

Bush, Obama y Biden usaron a sus mascotas para humanizar su imagen. Trump no lo hace. ¿Funciona la estrategia? Una experta lo explica.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
Perros y gatos de las familias Bush, Obama y Biden, que pasaron por la Casa Blanca y se convirtieron en imagen pública de sus dueños.
Perros y gatos de las familias Bush, Obama y Biden, que pasaron por la Casa Blanca y se convirtieron en imagen pública de sus dueños.
Foto: El Espectador

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Las elecciones de medio mandato celebradas esta semana en Estados Unidos dejaron el balance habitual de discursos y reproches. En un país tan polarizado, hay una figura que rara vez divide, la del perro presidencial. Pocos ciudadanos discuten si Millie, Barney o Bo fueron buenos o malos habitantes de la Casa Blanca, lo cual plantea una pregunta: si los animales son queridos por casi todos, ¿cuánto de su presencia junto al poder es una estrategia de comunicación política?

La familia Bush

Los Bush ofrecieron quizá el mejor ejemplo de cómo una mascota puede…

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Escribo de libros, turismo, música y animales. malvarez@elespectador.com

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