“¡Soy yo, mi amor!”: mujer se reencuentra con su perro después de buscarlo cinco años

Después de encontrar al animal, la dueña agradeció el apoyo recibido por usuarios en redes sociales. Foto: Facebook: Sally En'sepia

Hace cinco años, Chocolo, un perro de raza poodle de La Florida, en Chile, desapareció misteriosamente. Sus propietarios emprendieron una búsqueda exhaustiva para encontrarlo, pero no tuvieron éxito. “Tenía siete u ocho años cuando se perdió en el sector de Las Lomas. A pesar de mis esfuerzos por encontrarlo, nunca logré difundir su búsqueda en las redes de manera efectiva”, le comentó Yasna Mayorga, su propietaria, a The Clinic.

A pesar de una búsqueda intensa, no fue encontrado. Tras ver una foto similar en Facebook, Yasna lo identificó, lo buscó en buses y calles de Santiago de Chile, y finalmente lo reencontró en la plaza entre La Florida y Puente Alto.

Yasna afirmó que, en un momento, llegó a pensar que el animal estaba muerto. No obstante, siguió buscándolo a través de sus redes sociales, consultando grupos animalistas que podrían tener información sobre su animal de compañía. En uno de ellos, en Facebook, encontró la foto de un can que se parecía bastante a Chocolo. Una vez tuvo la certeza de que era él, hizo una publicación en Facebook, para ver si ayudaban a retenerlo y protegerlo.

Según testigos, el perro fue visto en el asiento de un bus, en la calle y otros sitios de Santiago. Yasna aseguró que múltiples personas de la capital se unieron para ayudar a encontrar a su mascota, algo que no dudó en agradecer.

“Chocolo era súper escapadizo, yo siempre lo tenía que andar buscando. Además, viví con él en varios lugares de Santiago… me cambié siete u ocho veces de casa con él. Vivió en la casa de algunos amigos también. Siempre se escapaba”, le explicó al medio The Clinic.

“La realidad es dura. Vivimos en un mundo lleno de casos de maltrato animal. Me dolía mucho no poder encontrarlo y, en el peor de los casos, si lo encontraba sin vida, al menos poder darle un descanso digno”.

Después de encontrar al animal, agradeció el apoyo recibido por usuarios en redes sociales y afirmó que su corazón estaba agradecido. A través de un video en redes sociales, se puede ver a un perro acostado en un andén, mientras Yasna se acerca a él. El reencuentro fue en la plaza entre La Florida y Puente Alto. “Soy yo, mi amor”, dice la propietaria, mientras rompe en llanto.

El animal, visiblemente frágil, se acerca a la propietaria y permite que ella lo acaricie. En Noticias Caracol, la dueña dijo lo siguiente: “Fue muy emocionante volverlo a ver, no podía creer que esto estaba pasando después de 5 años, aún me parece algo increíble. Sabemos los maltratos que ellos reciben en la calle, hay perritos que nunca vuelven”.

Las reacciones en redes sociales fueron emotivas y múltiples. Comentarios que aplaudieron la perseverancia de la mujer, así como el milagro de que el animal siguiera vivo, rondaron y fueron expresados por cientos de usuarios.

“No se dejaba tocar por nadie y escapaba cuando lo intentaban retener. Pero cuando me vio, me escuchó de inmediato y sentí una gran emoción”, explicó la dueña para The Clinic. Después del emocionante encuentro, el can regresó a su hogar. Según Yasna, si bien el animal tiene pocos dientes y está canoso, también está feliz de estar de vuelta en su hogar.

Apareció Chocolo!! El perrito perdido hace 5 años en La Florida. Se reencontró con su mamá

Sorry pero me entró una basurita en el ojo.. pic.twitter.com/CpcrcQBSuh — Cabeza negra (@cabezanegra2) March 17, 2024

