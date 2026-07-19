¿Su perro no deja de rascarse? Esta podría ser la razón y cómo ayudarlo

Especialistas recomiendan acudir al veterinario cuando los problemas de piel o la picazón persisten o se presentan de forma recurrente. Foto: GettyImages

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En los perros, la picazón constante, el lamido excesivo de las patas o la irritación en la piel pueden ser más que una molestia pasajera. De acuerdo con especialistas de Royal Canin, estos signos podrían indicar la presencia de una alergia, una de las causas más frecuentes de consulta veterinaria en estas mascotas.

Según la compañía, a nivel mundial una de cada cinco consultas veterinarias está relacionada con problemas dermatológicos, como picazón, infecciones de piel y oído, enrojecimiento o pérdida de pelo, lo que evidencia la importancia de detectar estas afecciones de manera oportuna.

“El rascado constante y los problemas en la piel son alertas que ningún tutor debería ignorar. Identificar si el origen está relacionado con parásitos, factores ambientales o la alimentación es el primer paso para ayudar a recuperar el bienestar de las mascotas”, explica Carolina Figueroa, médica veterinaria de Royal Canin.

De acuerdo con la experta, las tres alergias más comunes en los perros son la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, las alergias ambientales y las alergias alimentarias. Aunque sus síntomas suelen ser similares, cada una requiere un diagnóstico específico para establecer el tratamiento adecuado.

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Dermatitis alérgica a la picadura de pulga

La alergia provocada por las pulgas es la más frecuente. En algunos perros, una sola picadura puede desencadenar una respuesta exagerada del sistema inmunológico que causa picazón intensa, irritación y lesiones en la piel.

Para prevenir este problema, Royal Canin recomienda mantener al día los tratamientos antiparasitarios y realizar controles veterinarios periódicos.

Alergias ambientales

Elementos cotidianos como el polvo, el polen, los ácaros o algunas plantas también pueden provocar reacciones alérgicas en perros predispuestos.

Este tipo de alergia suele manifestarse con picazón recurrente, especialmente en las orejas, el rostro y las patas. Debido a que los alérgenos forman parte del entorno habitual de las mascotas, el diagnóstico temprano es clave para controlar los síntomas.

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Alergias alimentarias

Aunque son menos frecuentes, las alergias alimentarias suelen ser las más difíciles de identificar porque sus manifestaciones se parecen a las de otras enfermedades dermatológicas.

“La única forma de diagnosticar una alergia alimentaria es mediante una dieta de eliminación supervisada por un médico veterinario. Este proceso puede tardar alrededor de ocho semanas y permite identificar si existe una relación entre la alimentación y los síntomas que presenta la mascota”, señala Figueroa.

Entre las principales señales de alerta que no deben pasarse por alto están la picazón persistente, el lamido excesivo de las patas, el rascado frecuente, las infecciones recurrentes de oído, así como la caída del pelo y los cambios en la calidad del pelaje.

Los especialistas recomiendan acudir al médico veterinario cuando estos síntomas aparezcan de forma recurrente, ya que un diagnóstico oportuno permite identificar la causa del problema y mejorar la calidad de vida del animal.

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