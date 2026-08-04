“Te amaremos por siempre”: Pipe Peláez despide a Guardián, perro que lo acompañó por 14 años

"Te amaremos por siempre, mi viejito lindo", escribió Felipe Peláez al despedir a Guardián, el perro que marcó la vida de su hogar durante más de una década. Foto: Instagram Felipe Peláez

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El cantante colombiano Felipe Peláez conmovió recientemente a sus seguidores al anunciar la muerte de Guardián, el perro que hizo parte de su familia durante 14 años y al que despidió con un emotivo mensaje publicado el pasado 2 de agosto de 2026 en su cuenta de Instagram.

A través de la publicación, el intérprete de vallenato y pop latino recordó los años compartidos con su compañero de cuatro patas y expresó el profundo vacío que deja su partida.

“14 años maravillosos a nuestro lado. Ayer partiste de este mundo mi amado Guardián. Te fuiste apagando poco a poco, tratamos de darte siempre el mayor bienestar posible, ese que nunca alcanzaría la vida para compensar todo el amor que nos entregaste. Dudo que tu huella pueda olvidarse, te amaremos por siempre mi viejito lindo“, escribió el artista.

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Meses antes de su fallecimiento, cuando Guardián aún acompañaba a la familia, Peláez ya había compartido otro mensaje en sus redes sociales en el que hablaba del vínculo que los unía y de lo difícil que sería afrontar el día de su despedida.

“Mi viejito lindo, mi Guardián... Lleva 14 años dándonos amor puro, ha criado y jugado con mis hijos, primos y amigos por montón. Su nobleza es infinita, nunca me ha recibido de mala gana y, a la hora que sea, lo único que tiene para dar es cariño“, escribió entonces.

En esa misma publicación, el cantante confesó que sabía que ese momento llegaría algún día. “Nos va a dar durísimo cuando ya no esté en este plano terrenal; es más, dudo que volvamos a tener un hijo tan ejemplar y expresivo como él. Te amo, viejito lindo, mi rey de la casa“, expresó.

La publicación en la que anunció la muerte de Guardián recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de seguidores y amantes de los animales, quienes enviaron palabras de condolencia y recordaron el vínculo que muchas familias construyen con sus mascotas. “Ese si es el amor más grande del planeta”, escribió un usuario, haciendo referencia a una de las canciones más reconocidas del artista.

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Felipe Peláez ha manifestado en ocasiones anteriores tener un vínculo especial con los animales. En 2025, el cantante conmovió a sus seguidores al adoptar a Mollie, una cachorra nacida después de que su madre fuera atacada con agua hirviendo mientras estaba embarazada. Entonces, Peláez calificó su historia como “un milagro” y decidió abrirle las puertas de su hogar, reafirmando el lugar que los perros ocupan en su vida y en su familia.

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