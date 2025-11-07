Thor y Odín: cachorritos rescatados en el Huila luchan por sobrevivir en Bogotá

Actualmente se encuentran bajo atención veterinaria, donde se les practicaron exámenes como cuadro hemático y pruebas de parvovirus y moquillo. Foto: @Adopta_con_responsabilidad

Thor y Odín, dos cachorritos rescatados en el departamento del Huila, fueron trasladados hasta Bogotá tras encontrarse en condiciones críticas. Ambos presentaban una fuerte infestación de pulgas y garrapatas, desnutrición, diarrea y una mirada que reflejaba desesperación.

Actualmente, se encuentran bajo atención veterinaria, donde se les practicaron exámenes como cuadro hemático y pruebas de parvovirus y moquillo. Sin embargo, los costos del tratamiento han superado las posibilidades del equipo que los rescató, por lo que se solicita apoyo urgente para cubrir la cuenta veterinaria, continuar su recuperación y garantizarles alimento de calidad.

A pesar de la falta de recursos, quienes los rescataron decidieron actuar de inmediato, conscientes de que cada minuto era vital. Hoy hacen un llamado solidario para que Thor y Odín puedan recuperarse y tener la vida digna que merecen.

Quienes deseen conocer más sobre su caso pueden visitar la cuenta de Instagram @Adopta_con_responsabilidad o comunicarse al 300 562 42 56. Cada aporte y cada compartido puede marcar la diferencia en la vida de estos pequeños guerreros.

