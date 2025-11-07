Logo El Espectador
Perros

Thor y Odín: cachorritos rescatados en el Huila luchan por sobrevivir en Bogotá

Los costos del tratamiento han superado las posibilidades del equipo que los rescató, por lo que se solicita apoyo urgente.

07 de noviembre de 2025 - 12:30 a. m.
Actualmente se encuentran bajo atención veterinaria, donde se les practicaron exámenes como cuadro hemático y pruebas de parvovirus y moquillo.
Foto: @Adopta_con_responsabilidad
Thor y Odín, dos cachorritos rescatados en el departamento del Huila, fueron trasladados hasta Bogotá tras encontrarse en condiciones críticas. Ambos presentaban una fuerte infestación de pulgas y garrapatas, desnutrición, diarrea y una mirada que reflejaba desesperación.

Actualmente, se encuentran bajo atención veterinaria, donde se les practicaron exámenes como cuadro hemático y pruebas de parvovirus y moquillo. Sin embargo, los costos del tratamiento han superado las posibilidades del equipo que los rescató, por lo que se solicita apoyo urgente para cubrir la cuenta veterinaria, continuar su recuperación y garantizarles alimento de calidad.

A pesar de la falta de recursos, quienes los rescataron decidieron actuar de inmediato, conscientes de que cada minuto era vital. Hoy hacen un llamado solidario para que Thor y Odín puedan recuperarse y tener la vida digna que merecen.

Quienes deseen conocer más sobre su caso pueden visitar la cuenta de Instagram @Adopta_con_responsabilidad o comunicarse al 300 562 42 56. Cada aporte y cada compartido puede marcar la diferencia en la vida de estos pequeños guerreros.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

