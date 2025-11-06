Educación en bienestar animal será obligatoria en todos los colegios del país

El desafío que sigue será garantizar que cada institución educativa adopte el enfoque de forma coherente y efectiva. Foto: Pixabay

La llamada Ley Empatía, recién aprobada por el Congreso, marcará un cambio histórico en la educación del país al volver obligatoria la formación en bienestar y protección animal en todos los colegios públicos y privados.

La norma solo espera la sanción presidencial para entrar en vigencia, momento en el que el Ministerio de Educación Nacional dispondrá de seis meses para definir los lineamientos curriculares que orientarán su implementación.

Con esta medida, los contenidos sobre trato ético hacia los animales, tenencia responsable, prevención del maltrato y conservación de la biodiversidad serán parte integral de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEAS).

Además, los estudiantes de educación media podrán cumplir su servicio social obligatorio en refugios, fundaciones o centros veterinarios, lo que permitirá vincular el aprendizaje académico con la acción práctica y solidaria.

Como complemento, se creará una Red Nacional de Docentes para la Protección y el Bienestar Animal, orientada al intercambio de experiencias, el fortalecimiento pedagógico y la unificación de criterios en todo el territorio nacional.

La aprobación de esta ley llega en un contexto de fortalecimiento del marco normativo animalista en Colombia. Desde la Ley 1774 de 2016, que reconoció a los animales como seres sintientes, hasta la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), que endureció las sanciones por maltrato, el país ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los animales.

La Ley Empatía, identificada como Proyecto de Ley 010 de 2024, busca ahora formar generaciones más compasivas y responsables, incorporando desde las aulas valores como la empatía, el respeto por la vida y la ética del cuidado.

El desafío que sigue será garantizar que cada institución educativa adopte el enfoque de forma coherente y efectiva. Para los promotores de la norma, la educación es la herramienta más poderosa para prevenir el maltrato animal y fomentar una cultura de convivencia armónica con la naturaleza.

