Aurora, la mamá gata por la que nadie pregunta en un refugio: “merece final feliz”

Aurora, la mamá que dio todo por sus crías, aún espera que alguien le devuelva ese amor en forma de hogar. Foto: @fundacionalmaperruna

En la Fundación Alma Perruna, ubicada en Santa Marta, Colombia, muchas historias de rescate suelen estar acompañadas de segundas oportunidades. Entre ellas, destaca la de Aurora, una gata de mirada serena y carácter dulce que llegó al refugio acompañada de su única cría, Rayito.

Aurora vivó en la calle, en medio de la incertidumbre y el riesgo constante que sufren tantos animales sin hogar. Cuando fue rescatada junto a su bebé, encontró un lugar donde descansar y sanar. Pero el destino le tenía preparada otra misión: convertirse en madre nuevamente.

Pocos días después de su llegada, el equipo de la fundación recibió a Ferb, un diminuto gatito huérfano que había perdido a su mamá. Sin dudarlo, Aurora lo aceptó Lo amamantó, lo acicaló con paciencia y le dio el mismo amor que a Rayito, demostrando que la maternidad va más allá de los lazos de sangre.

Gracias a su instinto y ternura, ambos gatitos crecieron fuertes y saludables. Con el tiempo, Rayito y Ferb fueron adoptados por familias amorosas que hoy les ofrecen un hogar. Sin embargo, Aurora aún permanece en la fundación y a la espera de una familia que la cuide para toda la vida.

De acuerdo con el personal de Alma Perruna, Aurora es una gata noble, cariñosa y silenciosa. En la organización su historia ha tocado muchos corazones. Allí recuerdan que, aunque todos se enamoran fácilmente de los cachorros, las madres también merecen su final feliz.

Aurora ya dio todo lo que tenía: calor, cuidado y cariño incondicional. Ahora solo necesita una familia que le devuelva ese amor. La fundación espera que pronto llegue alguien dispuesto a darle lo que ella ya ha dado tantas veces: un hogar, compañía y amor sin condiciones.

Las personas que estén interesadas en ofrecerle un hogar a esta gatita pueden comunicarse con la Fundación Alma Perruna a través de las redes sociales: @fundacionalmaperruna.

