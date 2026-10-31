El atuendo rinde homenaje al recordado video viral de la rata que fue captada transportando una porción de pizza por las escaleras del metro neoyorquino. La publicación realizada por la cuenta Hershey & Jill revivió aquel ícono de la…

Un perrito captó la atención de miles de usuarios en redes sociales al recorrer las calles de Nueva York luciendo un particular disfraz de ratoncito. Con enormes orejas rosadas y luciendo un pedazo de pizza como parte de su atuendo para celebrar Halloween, la mascota se convirtió en el centro de todas las miradas.

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Tierno disfraz de un perrito rinde homenaje al famoso meme de la pizza en Nueva York

El atuendo rinde homenaje al recordado video viral de la rata que fue captada transportando una porción de pizza por las escaleras del metro neoyorquino. La publicación realizada por la cuenta Hershey & Jill revivió aquel ícono de la cultura popular de la ciudad con una versión peluda que ya acumula miles de reacciones en distintas plataformas digitales.

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Recomendaciones para disfrazar a las mascotas de forma responsable

Si está pensando en disfrazar a su mascota durante esta temporada de fiestas, es fundamental priorizar siempre su bienestar y comodidad. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para garantizar una experiencia segura y agradable para su animal de compañía:

Libertad de movimiento y visión: verifique que el atuendo no limite la movilidad del animal, no le impida caminar con naturalidad ni cubra sus ojos, orejas o vías respiratorias.

verifique que el atuendo no limite la movilidad del animal, no le impida caminar con naturalidad ni cubra sus ojos, orejas o vías respiratorias. Talla y materiales adecuados: elija telas ligeras y transpirables. Evite prendas muy ajustadas que puedan sofocarlo o demasiado holgadas que puedan provocar caídas o tropezones.

elija telas ligeras y transpirables. Evite prendas muy ajustadas que puedan sofocarlo o demasiado holgadas que puedan provocar caídas o tropezones. Sin piezas pequeñas o peligrosas: asegúrese de que el disfraz no incluya botones, cintas, resortes ni elementos que el animal pueda morder, tragar o atragantar por accidente.

asegúrese de que el disfraz no incluya botones, cintas, resortes ni elementos que el animal pueda morder, tragar o atragantar por accidente. Supervisión constante y lectura del lenguaje corporal: no deje a su mascota sola con el disfraz puesto. Si nota señales de estrés o incomodidad —como jadear en exceso, paralizarse, intentar quitarse el traje o esconderse—, retire la prenda de inmediato. Recuerde que el bienestar del animal siempre debe estar por encima de cualquier fotografía.

no deje a su mascota sola con el disfraz puesto. Si nota señales de estrés o incomodidad —como jadear en exceso, paralizarse, intentar quitarse el traje o esconderse—, retire la prenda de inmediato. Recuerde que el bienestar del animal siempre debe estar por encima de cualquier fotografía.

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