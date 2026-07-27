Tilly, la perrita con síndrome de columna corta que conmueve en redes por su rara apariencia

Tilly nació con síndrome de columna corta, una afección poco frecuente en la que las vértebras se encuentran comprimidas. Foto: Instagram @tillythefriendlyloaf

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Tilly es una perrita de raza spaniel tibetana que nació con una rara malformación conocida como síndrome de columna corta, una condición que, según diversos médicos veterinarios, le harían tener una vida corta. Sin embargo, esta mascota ha desafiado todos los pronósticos y hoy tiene siete años. Además, se ha convertido en una sensación en redes sociales gracias a su singular apariencia y su historia de superación.

La historia de Tilly fue contada por el medio especializado en animales The Dodo. De acuerdo con su relato, una mujer llamada Anna Marie Giannini llegó hasta la perrita después de ver un anuncio en internet sobre una camada que estaba siendo entregada en adopción. Según contó Giannini al medio, cuando llegó al lugar le informaron que una de las perritas tenía una malformación congénita y que no habían logrado encontrarle un hogar. Incluso, le advirtieron que esa situación podría terminar en una eutanasia.

Sin embargo, para Giannini aquello no fue un impedimento. “Ya me había enamorado de ella y había planeado nuestro próximo año juntas incluso antes de que terminaran de decir esa terrible frase”, recordó en declaraciones recogidas por The Dodo. La mujer decidió adoptarla de inmediato y le prometió que nunca volvería a sentirse rechazada.

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Una condición poco común que no frenó su vida

Tilly nació con síndrome de columna corta, una afección poco frecuente en la que las vértebras se encuentran comprimidas. Esto provoca que el cuello prácticamente no sea visible y que el cuerpo tenga una apariencia mucho más compacta y corta de lo habitual.

A medida que fue creciendo, la diferencia en la apariencia física de Tilly con respecto a los demás perros se fue haciendo más evidente. Sin embargo, de acuerdo con su tutora, la condición nunca le ha impedido llevar una vida activa.

“Tilly nació con un síndrome y, al igual que ocurre con muchas personas que nacen con una condición similar, su cuerpo aprendió a adaptarse. Está prosperando”, explicó Giannini a The Dodo.

Aunque durante años su condición congénita no le ocasionó complicaciones importantes, recientemente Tilly tuvo que enfrentar un nuevo desafío. El pasado 2 de junio, su familia abrió una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe después de que la perrita fuera diagnosticada con un tumor de mastocitos, un tipo de cáncer que requería una cirugía urgente.

En la publicación explicaron que el dinero sería destinado a consultas veterinarias, exámenes, la intervención quirúrgica y los cuidados posteriores. Semanas después actualizaron la campaña para informar que la operación había sido un éxito. Según explicaron, durante la cirugía lograron extirpar completamente el tumor, realizar un procedimiento de electroquimioterapia y esterilizar a Tilly.

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A través de la actualización publicada en GoFundMe, agradecieron el respaldo recibido y aseguraron que, sin la ayuda de cientos de personas, habría sido muy difícil asumir los costos del tratamiento.

Fuera de esta complicación de salud, Tilly lleva una rutina similar a la de cualquier otro perro. Juega, sale a pasear y convive con otros animales sin que su condición sea un impedimento. “Tilly sabe que es capaz de cualquier cosa”, concluyó Giannini.

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