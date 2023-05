Tras muerte de niño, MinInterior propone educar a tenedores de perros pitbulls

IMAGEN DE REFERENCIA / Actualmente, la Policía está buscando a los cuatro perros en los alrededores del lugar en donde ocurrió la tragedia. Foto: Pexels

Un niño de 5 años murió al ser atacado por varios perros pitbulls en sector de El Cable, barrio Café Madrid, al norte de Bucaramanga, en Santander. El hecho ocurrió el pasado 16 de mayo en horas de la tarde.

Según comentó la familia a las autoridades, el niño se encontraba jugando cuando fue atacado por los animales. Ellos escucharon los ladridos de los perros y salieron de la casa para saber qué estaba ocurriendo, sin embargo, se encontraron con una escena desgarradora: el menor estaba tirado en el piso, sin signos vitales y con varias heridas de gravedad en su cuerpo que fueron ocasionadas por los caninos.

Una vecina presenció el trágico hecho e intentó ahuyentar a los perros, pero ya era demasiado tarde. La abuela del menor, Luz Amparo Archila, aseguró a Vanguardia que los caninos destrozaron el rostro, cuello, orejas y entrepierna de su nieto. “Cuando llegué ya estaban los agentes de la Policía y no me lo dejaron ver. Los perros que atacaron a mi nieto se la pasan sueltos alrededor de este monte”, dijo al medio santandereano.

Luz Amparo Archila reveló que ya habían denunciado la presencia de estos animales en la zona, pues siempre andaban solos, sin collar, bozal y tenían comportamientos “agresivos”. “Ya habíamos puesto eso en conocimiento de las autoridades, porque a ese señor (dueño de los pitbulls), uno le hace reclamo y lo que hace es amenazar. Pusimos la queja ante las autoridades, yo hasta le tengo una demanda por eso”, añadió la abuela a Vanguardia.

“Necesito que me ayuden para que esto no quede impune. Pido que se haga justicia, que pague por esta muerte, no es justo que este señor haga lo que quiera con la comunidad y nadie dice nada, ya tiene varias demandas”, finalizó por decir la mujer a Vanguardia.

“Es una noticia que nos llena de tristeza. Debe existir mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos con sus mascotas. Esperamos que las investigaciones pertinentes avancen”, dijo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, en redes sociales.

Por su parte, el coronel Juan Andrés Guzmán, subcomandante de la policía Metropolitana de Bucaramanga, le comentó a Caracol Radio que los presuntos dueños de los animales que causaron la muerte del menor “se encuentran en la estación de Policía y serán presentados ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de iniciar y avanzar en las investigaciones que corresponden, para establecer las responsabilidades a las que haya lugar”.

Los residentes de la zona aseguraron tener miedo, pues hasta el momento las autoridades no han dado con el paradero de los cuatro caninos. Ante esto, Guzmán aseguró que ya se coordinó con las autoridades competentes en el tema con el fin de ubicar a los perros.

“Estamos haciendo todo el seguimiento, en este momento se avanza con el proceso de captura de los animales para hacerle su seguimiento de etología, para evaluar qué condiciones tienen y determinar cuál es el proceso clínico y veterinario que se debe seguir para estos casos”, afirmó Aura Parra Subsecretaria de la secretaría de ambiente de Bucaramanga, a Vanguardia.

El ministro del Interior se pronunció frente a este lamentable hecho y afirmó que este tipo de animales requieren de cuidados especiales. “Cuatro perros de raza pitbull atacaron y le quitaron la vida a un niño de 5 años en Bucaramanga, esta y otras razas son consideradas por ley como ‘potencialmente peligrosas’ y su tenencia se permite, pero con unos cuidados especiales que se les exige a su dueño”, comentó a través de sus redes sociales.

Por ello, Velasco le pedirá a la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior que, junto a la Policía Nacional, se lleve a cabo una campaña para educar a los tenedores de estos perros y lograr una tenencia responsable en el país.

Recientemente, ocurrió otra tragedia similar en Soacha. En redes sociales, se difundió un video en donde se ve a un pitbull sin bozal que terminó atacando a un gato en un conjunto residencial. El felino murió por las heridas causadas por el perro.

Según la Ley 1801 de 2016, se consideran perros de manejo especial o razas de manejo especial a aquellos que presenten una o más de las siguientes características:

1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o le hayan causado la muerte a otros perros.

2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

3. Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos:

American Staffordshire terrier.

Bullmastiff.

Dóberman.

Dogo argentino.

Dogo de Burdeos.

Fila brasileiro.

Mastín napolitano.

Pitbull terrier.

Pitbull terrier americano.

Presa canario.

Rottweiler.

Staffordshire terrier.

Tosa japonés.

Tenga presente que estos caninos, según Ley 2054 de 2020, no pueden llamarse como “perros potencialmente peligrosos” o “razas potencialmente peligrosas”. Este término no es válido para usar.

Además, estos caninos deberán utilizar bozal y correa en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales.

El propietario asume la posición de garante de los riesgos que se puedan ocasionar por la sola tenencia del animal y por los daños que ocasionen a las personas, cosas, vías y espacios públicos y al medio natural en general. “El Gobierno reglamentará en un término de seis meses lo relacionado con la expedición de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubrirán este tipo de contingencias”, indica la Ley 1801 de 2016.

Los ejemplares caninos que pertenezcan a esta categoría deben ser registrados en el Censo de Perros de Manejo Especial, que se establecerá en las alcaldías municipales, para así obtener el respectivo permiso.

Este registro debe tener:

Nombre del ejemplar canino.

Identificación y lugar de ubicación de su propietario.

Una descripción que contemple las características fenotípicas del ejemplar que hagan posible su identificación.

El lugar habitual de residencia del animal, especificando si está destinado a convivir con los seres humanos o si será destinado a la guarda, protección u otra tarea específica.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual.

La autoridad de cada municipio puede exigir otros documentos como el carnet de vacunación del canino, fotografías del perro e incluso del propietario.

Una vez registrado el ejemplar, la autoridad municipal delegada expedirá el respectivo permiso para poseer esta clase de perros.

