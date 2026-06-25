Troy necesita ayuda para costear una cirugía de mandíbula tras ser herido por otro perro

Troy se recupera notablemente tras los primeros procedimientos, pero aún requiere una cirugía de mandíbula. Foto: huellitascj

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fundación protectora de animales Huellitas Callejeras, ubicada en la ciudad de Barranquilla, ha hecho un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía a través de sus redes sociales.

El objetivo es recaudar los fondos necesarios para costear los tratamientos médicos de Troy, un perrp de tamaño pequeño que sufrió graves lesiones tras un incidente con otro perro del refugio llamado Baltazar.

Según reportó la organización, Baltazar nunca había mostrado conductas agresivas y convive pacíficamente con otros animales. Sin embargo, debido a la diferencia de tamaños, un altercado imprevisto dejó a Troy con heridas considerables en el cuello, el lomo y una delicada fractura de mandíbula.

Afortunadamente, el panorama clínico de Troy muestra signos alentadores. Tras ser sometido a los primeros procedimientos quirúrgicos, el peludo se encuentra con mejor ánimo y demostrando una notable fortaleza en su proceso de recuperación.

A pesar de esta mejoría, Troy requiere una intervención quirúrgica especializada para tratar la fractura en su mandíbula, además de cuidados postoperatorios estrictos. Los costos totales de estos procedimientos ascienden aproximadamente a $5’000.000 de pesos.

Para alcanzar esta meta, la fundación busca vincular a 250 padrinos que deseen solidarizarse con un aporte de $20.000 pesos, o con el monto que esté al alcance de sus posibilidades.

Si usted desea unirse a esta causa y apoyar la recuperación de Troy, la fundación ha dispuesto los siguientes canales oficiales para recibir sus donaciones:

Nequi: 3206338459

Llave Transfiya (Bre-b): 3043331104

Ahorros Bancolombia: 434-000029-72

Daviplata: 3046627915

PayPal: PayPal.me/mayrescata

Casos como el de Troy ponen de manifiesto la realidad que afrontan diariamente los refugios independientes en Colombia. Estas organizaciones operan, en su gran mayoría, sin apoyo gubernamental y dependen exclusivamente de la voluntad ciudadana para garantizar el bienestar de los animales rescatados.

Cuando usted decide realizar una donación no solo está salvando la vida de un animal en crisis, sino que también alivia la enorme carga financiera que los rescatistas asumen de manera voluntaria.

Cada aporte permite que los refugios mantengan sus puertas abiertas y tengan la capacidad de reaccionar ante emergencias médicas complejas que comprometen la supervivencia de los caninos y felinos más vulnerables.

Asimismo, cada adopción exitosa libera un cupo dentro del refugio, lo que hace posible que la fundación pueda albergar, rehabilitar y salvar a un nuevo animal de las calles.

Huellitas Callejeras reitera la invitación a la comunidad barranquillera y nacional para que vean en la adopción y el padrinazgo una vía para construir una sociedad más compasiva y consciente del respeto hacia la vida animal.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱