Una década después: perrita perdida vuelve a su hogar gracias a un microchip

Una perrita de 15 años llamada Buttercup fue reunida con su dueña en Doral, Florida, después de haber permanecido desaparecida durante más de diez años, gracias a la identificación proporcionada por un microchip.

El reencuentro fue dado a conocer el 20 de enero por Miami-Dade Animal Services a través de una publicación en Facebook, en la que se explicó que el animal fue localizado el 12 de enero y que un escaneo permitió acceder a los datos de contacto de su propietaria.

La institución destacó que este caso demuestra la importancia de implantar microchips en las mascotas y de mantener actualizada la información asociada, ya que puede marcar la diferencia entre una pérdida definitiva y un regreso al hogar.

Según informaron medios locales, la dueña de Buttercup había tenido dos perros desaparecidos y llegó a pensar que la perra había fallecido. Sin embargo, tras más de una década de separación, el hallazgo permitió un emotivo reencuentro.

Miami-Dade Animal Services subrayó que el microchip solo es efectivo si los datos registrados son correctos y vigentes, e hizo un llamado a los dueños de mascotas a revisar periódicamente su información.

Este caso se suma a otros reencuentros recientes en Florida logrados mediante microchips. Días antes, un perro de 13 años llamado Parker fue devuelto a su familia tras cinco años desaparecido, luego de ser encontrado al costado de una carretera y trasladado a un centro de servicios animales, donde su identificación permitió localizar a sus propietarios.

