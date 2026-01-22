Buscan hogar para tres cachorras rescatadas: “han sido rechazadas por su pelo negro”

Las perritas de nombres Lila, Bruma y Anny serán de tamaño mediano a grande y se encuentran en buen estado de salud. Foto: Cortesía

Tres cachorras de apenas dos meses de edad esperan una oportunidad de adopción tras ser rescatadas de una finca donde sobrevivían en condiciones de abandono, hambre y maltrato.

Según contó la rescatista independiente Maribel Bonilla, la caninas, que fueron encontradas junto a otros dos hermanitos, pasaban sus días sin cuidados básicos, alimentándose de pasto y piedras ante la indiferencia de quienes debían protegerlas.

El rescate fue liderado Bonilla, con el objetivo de garantizarles un futuro digno. Aunque dos de los cinco cachorros ya encontraron hogar, las tres hembras restantes, criollas y de pelaje negro, continúan sin ser adoptadas, en gran parte por prejuicios asociados a su color y origen.

Este caso refleja una realidad frecuente en el abandono animal. Los perros criollos y de color negro suelen ser los últimos en ser elegidos y, muchas veces, los más ignorados en jornadas de adopción. El maltrato, la falta de esterilización y el desinterés siguen alimentando un ciclo de sufrimiento que afecta especialmente a los animales más vulnerables, pese a que su capacidad de brindar afecto a las personas no depende de su apariencia.

De acuerdo con Bonilla, las perritas de nombres Lila, Bruma y Anny serán de tamaño mediano a grande y se encuentran en buen estado de salud. La rescatista asegura que necesitan de familias responsables que les brinden cuidado, amor y una segunda oportunidad para crecer lejos del abandono.

Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse a los números 311 854 6583 y 313 574 5056. Adoptar no solo cambia la vida de un animal, también transforma la de quien decide abrir su hogar.

