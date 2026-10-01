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Vampirita ya casi no tiene dientes y camina despacio, pero aún espera un hogar que la elija

Su única necesidad es un espacio tranquilo, cuidados básicos y el cariño de un hogar donde pueda experimentar por primera vez la pertenencia a una familia.

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Los signos de los años no disminuyen la capacidad de Vampirita para brindar cariño y compañía.
Foto: ComeDogs

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Tras ser rescatada hace años por una fundación que luchó por salvarle la vida, Vampirita ha visto pasar el tiempo desde un refugio. Mientras otros animales jóvenes o de raza encontraron familia con rapidez, ella envejeció en la espera de que alguien se detuviera a conocerla.

Hoy, con pocos dientes, un caminar pausado y los signos propios de la edad en su mirada, mantiene intacta su capacidad de entregar afecto. Su única necesidad es un espacio tranquilo, cuidados básicos y el cariño de un hogar donde pueda experimentar por primera vez la pertenencia a una familia.

Quienes deseen adoptar a Vampirita y ofrecerle la oportunidad de vivir sus años senior en un entorno seguro, pueden comunicarse con la organización ComeDogs Popayán a través de la línea de WhatsApp 321 574 3886.

Adoptar un animal senior o de difícil adopción transforma de manera profunda la vida de quienes deciden dar ese paso. Con frecuencia, los perros de edad avanzada son ignorados en los refugios debido a prejuicios sobre su tiempo de vida o su estado físico; sin embargo, su menor exigencia de actividad y su temperamento sereno los convierten en compañeros idóneos para un entorno familiar tranquilo. Al brindarle un hogar a un canino en su etapa adulta o vejez, usted le devuelve la dignidad en la fase donde más la necesita y le ofrece la certeza de un cierre de vida rodeado de protección y cuidado.

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