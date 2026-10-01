Hoy, con pocos dientes, un caminar pausado y los signos propios de la edad en su mirada, mantiene intacta su capacidad de entregar afecto. Su única necesidad es un espacio tranquilo, cuidados básicos y el cariño de un hogar donde pueda experimentar por primera vez la…

Tras ser rescatada hace años por una fundación que luchó por salvarle la vida, Vampirita ha visto pasar el tiempo desde un refugio. Mientras otros animales jóvenes o de raza encontraron familia con rapidez, ella envejeció en la espera de que alguien se detuviera a conocerla.

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Vampirita ya casi no tiene dientes y camina despacio, pero aún espera un hogar que la elija

Hoy, con pocos dientes, un caminar pausado y los signos propios de la edad en su mirada, mantiene intacta su capacidad de entregar afecto. Su única necesidad es un espacio tranquilo, cuidados básicos y el cariño de un hogar donde pueda experimentar por primera vez la pertenencia a una familia.

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Quienes deseen adoptar a Vampirita y ofrecerle la oportunidad de vivir sus años senior en un entorno seguro, pueden comunicarse con la organización ComeDogs Popayán a través de la línea de WhatsApp 321 574 3886.

Adoptar un animal senior o de difícil adopción transforma de manera profunda la vida de quienes deciden dar ese paso. Con frecuencia, los perros de edad avanzada son ignorados en los refugios debido a prejuicios sobre su tiempo de vida o su estado físico; sin embargo, su menor exigencia de actividad y su temperamento sereno los convierten en compañeros idóneos para un entorno familiar tranquilo. Al brindarle un hogar a un canino en su etapa adulta o vejez, usted le devuelve la dignidad en la fase donde más la necesita y le ofrece la certeza de un cierre de vida rodeado de protección y cuidado.

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