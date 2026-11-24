Para sus cuidadores, la fecha tuvo un significado doble. Por un lado, celebraron el crecimiento de quien llaman su “pequeño gran guerrero”; por otro, recordaron los doce meses…

El primer cumpleaños de Vicente no solo marcó su vuelta al sol, sino también el aniversario de una segunda oportunidad. Este perrito, que perdió sus dos extremidades delanteras a causa de un accidente y hoy se desplaza con ayuda de unas ruedas, festejó su primer año de vida acompañado por su familia y por la veterinaria que lo atendió en los momentos más críticos.

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Para sus cuidadores, la fecha tuvo un significado doble. Por un lado, celebraron el crecimiento de quien llaman su “pequeño gran guerrero”; por otro, recordaron los doce meses transcurridos desde que el canino llegó a su hogar, una etapa atravesada por el miedo, la incertidumbre y el llanto, pero sostenida por la esperanza y la solidaridad.

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En el festejo no faltaron los detalles especiales ni el agradecimiento hacia la comunidad digital que ha seguido de cerca su historia. Sus allegados enviaron un mensaje de gratitud a los “patilines” que se sumaron al festejo con obsequios, abrazos y gestos de afecto, demostrando que, pese a las adversidades, Vicente avanza rodeado de respaldo y cariño.

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