Video muestra presunto caso de abandono animal en carretera Bogotá–Villavicencio

Imagen de referencia. Una mujer que se identificó como la presunta dueña del perro se pronunció para dar su versión de los hechos. Foto: IDPYBA

Un presunto caso de maltrato animal generó amplia indignación en redes sociales luego de que se difundiera un video grabado por viajeros en la carretera que comunica a Bogotá con Villavicencio.

En las imágenes se observa a un perro corriendo desesperadamente detrás de un vehículo particular, en una zona de alto flujo vehicular y con curvas pronunciadas, lo que puso en evidente riesgo su vida.

La escena despertó preocupación entre los internautas, quienes calificaron el hecho como un posible abandono y exigieron la intervención de las autoridades competentes.

A través de redes sociales, numerosos ciudadanos solicitaron a la Policía de Tránsito y a las autoridades ambientales revisar las cámaras de seguridad del sector para identificar al vehículo involucrado.

Comentarios como “ese animal está en peligro” o “¿qué pasó con el perrito?”, reflejaron la indignación colectiva. Otros usuarios también cuestionaron a quienes grabaron el video por no intervenir de manera directa para auxiliar al animal.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los animales recordaron que el abandono constituye una forma de maltrato, de acuerdo con la Ley 1774 de 2016, la cual reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales para quienes atenten contra su bienestar.

Posteriormente, una mujer que se identificó como la presunta dueña del perro se pronunció para dar su versión de los hechos. Según explicó, se dirigía junto a su cuñada al municipio de Cáqueza para asistir a un control médico relacionado con su embarazo, cuando notaron que el animal los seguía por la vía.

Aseguró que el perro se habría escapado de su vivienda y que su intención era llegar hasta la vereda Chapinerito, en el municipio de Chipaque, donde un familiar podría hacerse cargo de él.

No obstante, la mujer no precisó qué ocurrió finalmente con el canino, identificado por ella como “Zeus”. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató efectivamente de un caso de abandono, por lo que la situación continúa siendo materia de verificación.

