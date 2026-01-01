La emotiva transformación de Mali, perrita rescatada de la guerra en Ucrania

Mali fue rescatada en una zona afectada por la guerra en Ucrania y, tras un proceso de rehabilitación, hoy vive con su nueva familia en Alemania. Foto: @adoptaunbuenamigochan

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La historia de Mali es una prueba de cómo la solidaridad y la empatía pueden cambiar la vida de los seres más vulnerables. Esta perrita fue rescatada en Konstantinivka, una ciudad de Ucrania golpeada por el conflicto. La cachorra fue hallada entre los escombros, sola y visiblemente traumatizada tras haber sobrevivido en medio de la violencia y el abandono.

Luego de ser evacuada de la llamada “zona roja”, Mali fue puesta bajo el cuidado de la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Colombia. Su proceso de recuperación no fue sencillo, ya que las secuelas emocionales eran profundas y el miedo se reflejaba en gran parte de su comportamiento. Sin embargo, con tiempo, paciencia y cuidado constante, Mali comenzó a mostrar una nueva faceta. Empezó a mostrarse como una perrita dulce, juguetona y con ganas de confiar nuevamente.

Tras un largo proceso de rehabilitación, Mali fue puesta en adopción. Fue entonces cuando una mujer llamada Maryna conoció su historia y decidió darle una oportunidad. La fundación adelantó los trámites necesarios para su viaje y, finalmente, Mali pudo llegar a su hogar definitivo en Alemania.

Un emotivo video que acompaña la historia de Mali da cuenta del impacto que dejó la guerra en su comportamiento. “Temblabas con el contacto de las personas, no sabías caminar con correa y comías en un rincón”, relata el video. Según el testimonio, los sonidos fuertes la paralizaban y salir a la calle la hacía temblar. Con el tiempo, el acompañamiento constante empezó a dar frutos: “Después comenzaste a mover tu colita, los besos y los abrazos fueron tu mejor terapia”, concluye el video.

Hoy, lejos de los escombros y del miedo, Mali recorre las calles de Berlín, disfruta de los paseos, el juego y el afecto que durante tanto tiempo le fue negado. Su historia se convierte también en un llamado: cientos de animales en Ucrania siguen esperando una segunda oportunidad tras quedar abandonados o heridos por la guerra.

Desde la fundación, extienden una invitación a quienes viven en Europa y desean adoptar, recordando que cada adopción puede transformar una vida. El agradecimiento especial es para Maryna, quien decidió cambiar para siempre la historia de Mali.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱