Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

La emotiva transformación de Mali, perrita rescatada de la guerra en Ucrania

Durante meses, una perrita sobreviviente del conflicto armado enfrentó el desafío de volver a confiar en los humanos. Su proceso de recuperación quedó registrado en un video que hoy emociona y refleja el impacto del cuidado y la adopción responsable.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
01 de enero de 2026 - 07:00 p. m.
Mali fue rescatada en una zona afectada por la guerra en Ucrania y, tras un proceso de rehabilitación, hoy vive con su nueva familia en Alemania.
Mali fue rescatada en una zona afectada por la guerra en Ucrania y, tras un proceso de rehabilitación, hoy vive con su nueva familia en Alemania.
Foto: @adoptaunbuenamigochan
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La historia de Mali es una prueba de cómo la solidaridad y la empatía pueden cambiar la vida de los seres más vulnerables. Esta perrita fue rescatada en Konstantinivka, una ciudad de Ucrania golpeada por el conflicto. La cachorra fue hallada entre los escombros, sola y visiblemente traumatizada tras haber sobrevivido en medio de la violencia y el abandono.

Luego de ser evacuada de la llamada “zona roja”, Mali fue puesta bajo el cuidado de la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Colombia. Su proceso de recuperación no fue sencillo, ya que las secuelas emocionales eran profundas y el miedo se reflejaba en gran parte de su comportamiento. Sin embargo, con tiempo, paciencia y cuidado constante, Mali comenzó a mostrar una nueva faceta. Empezó a mostrarse como una perrita dulce, juguetona y con ganas de confiar nuevamente.

Vínculos relacionados

“La historia se repite”: abandonan a Belén en la puerta del refugio
El perrito que intentó llevarse un peluche de Miniso fue adoptado y ya no vive en la calle
“Quedó completamente sola”: Zoe perdió a su hermano en la calle y hoy espera una familia

Tras un largo proceso de rehabilitación, Mali fue puesta en adopción. Fue entonces cuando una mujer llamada Maryna conoció su historia y decidió darle una oportunidad. La fundación adelantó los trámites necesarios para su viaje y, finalmente, Mali pudo llegar a su hogar definitivo en Alemania.

Un emotivo video que acompaña la historia de Mali da cuenta del impacto que dejó la guerra en su comportamiento. “Temblabas con el contacto de las personas, no sabías caminar con correa y comías en un rincón”, relata el video. Según el testimonio, los sonidos fuertes la paralizaban y salir a la calle la hacía temblar. Con el tiempo, el acompañamiento constante empezó a dar frutos: “Después comenzaste a mover tu colita, los besos y los abrazos fueron tu mejor terapia”, concluye el video.

Hoy, lejos de los escombros y del miedo, Mali recorre las calles de Berlín, disfruta de los paseos, el juego y el afecto que durante tanto tiempo le fue negado. Su historia se convierte también en un llamado: cientos de animales en Ucrania siguen esperando una segunda oportunidad tras quedar abandonados o heridos por la guerra.

Desde la fundación, extienden una invitación a quienes viven en Europa y desean adoptar, recordando que cada adopción puede transformar una vida. El agradecimiento especial es para Maryna, quien decidió cambiar para siempre la historia de Mali.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.