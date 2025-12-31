Más de 500 animales recibieron alimento y atención en jornada solidaria en Bogotá y Soacha

La frontera entre Ciudad Bolívar y Soacha se convirtió por un día en un espacio de encuentro, solidaridad y trabajo comunitario. Foto: @borrachos_alrescate

El colectivo Borrachos al Rescate (@borrachos_alrescate) cerró el año con una jornada comunitaria que dejó huella en uno de los territorios más complejos del sur de Bogotá. El pasado 20 de diciembre, en la frontera entre Ciudad Bolívar y Soacha, la organización lideró una actividad solidaria que reunió a voluntarios, aliados y comunidad para llevar ayuda humanitaria, alimento y acompañamiento tanto a animales en condición de vulnerabilidad como a niñas, niños y familias del sector.

La jornada, realizada en el marco de la temporada navideña, se convirtió en un espacio de encuentro y trabajo colectivo. Según el colectivo, la actividad buscó demostrar que estos territorios, históricamente marcados por la exclusión y la violencia, también son escenarios de organización, cuidado y construcción comunitaria. “Donde algunos ven fronteras, otros seguimos construyendo comunidad”, señalaron.

Durante el año 2025, Borrachos al Rescate realizó un trabajo articulado con organizaciones sociales, voluntarios y aliados estratégicos, apostando por una mirada del territorio basada en la cooperación y la defensa de la vida.

Los resultados de la actividad reflejan el alcance de la iniciativa. Más de 500 animales fueron beneficiados con alimento y jornadas de desparasitación, una intervención clave en una zona donde el acceso a servicios veterinarios es limitado. Al mismo tiempo, se entregaron 1.200 regalos a niñas y niños del sector, se ofrecieron 900 refrigerios a la comunidad y se distribuyeron 200 mercados a familias que enfrentan condiciones económicas difíciles. La jornada también incluyó un almuerzo comunitario, concebido como un espacio para compartir y reforzar la unión entre vecinos y participantes.

Desde Borrachos al Rescate destacaron que la actividad no habría sido posible sin el compromiso de decenas de voluntarios, aliados y personas que se sumaron con recursos, tiempo y trabajo. La organización agradeció públicamente a quienes hicieron parte de la jornada y resaltó el valor de la acción colectiva como motor de transformación social.

Más allá de las cifras, el colectivo subrayó el carácter simbólico de la jornada, al resignificar la frontera entre Ciudad Bolívar y Soacha como un lugar de encuentro y no de separación. Para la organización, este tipo de acciones permiten cambiar la narrativa sobre los territorios y reconocer la capacidad de las comunidades para organizarse y construir futuro.

En su balance de cierre de año, Borrachos al Rescate afirmó que 2025 fue un periodo de trabajo intenso y de cumplimiento con los animales, las cuidadoras, los cuidadores y los refugios. “Nuestra bandera sigue en pie, firme y llena de propósitos”, expresaron.

