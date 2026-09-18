 

Publicidad

Wall-E fue devuelto al refugio junto con sus juguetes en dos bolsas de basura

El cambio de entorno provocó un severo estrés en el perro. Durante sus primeros días de regreso en el albergue, ladraba constantemente y mostraba una conducta atemorizada.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
18 de septiembre de 2026 – 04:00 p. m.
Tras hacerse viral la historia de sus pertenencias en bolsas de basura, Wall-E fue adoptado y hoy disfruta de un nuevo hogar.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Wall-E tenía tres años cuando conoció el calor de un hogar, contaba con juguetes, golosinas, una cama propia y la promesa de una familia que cuidaría de él. Sin embargo, tres años más tarde, sus pertenencias terminaron empacadas en dos bolsas de basura cuando fue devuelto al refugio de animales del condado de Maricopa, en Arizona.

El cambio de entorno provocó un severo estrés en el peludo. Durante sus primeros días de regreso en el albergue, ladraba constantemente y mostraba una conducta atemorizada, lo que dificultaba que los visitantes notaran su verdadera personalidad. Pese a este comportamiento inicial, el equipo de voluntarios conocía su naturaleza dócil y amable cuando se sentía en confianza.

Con el objetivo de cambiar su destino, la voluntaria Jordan Bader difundió su caso en redes sociales mediante una fotografía que captó la atención de miles de usuarios. Entre ellos se encontraba Lynn Lee, quien acudió a las instalaciones del refugio acompañada de su propia mascota para concretar el proceso de adopción.

Al día siguiente de la publicación, Wall-E abandonó el refugio hacia su nuevo hogar. En la actualidad, disfruta de espacios al aire libre y muestra una integración exitosa con su nueva familia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

Adopción

Animales

basura

Bolsas

Devolución

El Espectador

Estilo de Vida

La Red Zoocial

Mascotas

Noticias hoy

perro
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido