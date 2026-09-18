El cambio de entorno provocó un severo estrés en el peludo. Durante sus primeros días de regreso en el albergue, ladraba constantemente y mostraba una conducta atemorizada, lo que dificultaba que los visitantes…

Wall-E tenía tres años cuando conoció el calor de un hogar, contaba con juguetes, golosinas, una cama propia y la promesa de una familia que cuidaría de él. Sin embargo, tres años más tarde, sus pertenencias terminaron empacadas en dos bolsas de basura cuando fue devuelto al refugio de animales del condado de Maricopa, en Arizona.

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Wall-E fue devuelto al refugio junto con sus juguetes en dos bolsas de basura

El cambio de entorno provocó un severo estrés en el peludo. Durante sus primeros días de regreso en el albergue, ladraba constantemente y mostraba una conducta atemorizada, lo que dificultaba que los visitantes notaran su verdadera personalidad. Pese a este comportamiento inicial, el equipo de voluntarios conocía su naturaleza dócil y amable cuando se sentía en confianza.

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Con el objetivo de cambiar su destino, la voluntaria Jordan Bader difundió su caso en redes sociales mediante una fotografía que captó la atención de miles de usuarios. Entre ellos se encontraba Lynn Lee, quien acudió a las instalaciones del refugio acompañada de su propia mascota para concretar el proceso de adopción.

Al día siguiente de la publicación, Wall-E abandonó el refugio hacia su nuevo hogar. En la actualidad, disfruta de espacios al aire libre y muestra una integración exitosa con su nueva familia.

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