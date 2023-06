“No lo dejen en la selva”: piden que no se suspenda la búsqueda del perro Wilson

El perro Wilson, de tan solo 2 años, fue visto por última vez el 28 de mayo. Foto: Twitter @FuerzasMilCol - Twitter @FuerzasMilCol

Este lunes, durante una ceremonia de condecoración, en la que los militares y comunidades indígenas que participaron en la Operación Esperanza fueron homenajeados, las Fuerzas Militares confirmaron que es improbable encontrar al perro Wilson, el pastor belga malinois que fue clave en la búsqueda y en el rescate de los cuatro niños que se perdieron en la selva entre el Guaviare y Caquetá.

Las Fuerzas Militares afirman que han hecho todo lo que está a su alcance para encontrar a Wilson, como utilizar a dos perritas en celo para atraerlo, dejar las prendas de su guía canino y hasta las unidades han quedado estáticas preparando comida para producir olores que lo atraigan, pero nada ha traído resultados.

“Todo tiene un fin y hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que pone en alto riesgo a nuestras tropas”, destaca el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza, a Blu Radio.

Después de la difusión de la noticia en donde se determinó que muy pronto finalizará oficialmente la búsqueda del perro Wilson, varios usuarios en redes sociales mostraron su indignación y rechazo por la pérdida del animal.

“Me parece injusto que hayan abandonado la búsqueda del perrito. ¿Por qué buscaron durante casi 40 días a los niños y al perrito lo abandonaron a su suerte? Me siento indignada y triste”, “Rechazo esta actitud. Un perro indefenso, solo con miedo, hambre y frío. Por Dios, qué cruel”, y “Por Dios, no lo abandonen, él no merece que lo dejen así, solo, en la selva, que Dios lo cuide y lo proteja”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Los internautas han realizado dibujos y animaciones del perro Wilson, para resaltar la labor heroica de este animal, que se ganó la admiración y el respeto de todo el país. Incluso, varios piden que se construya una estatua en su honor.

El lugar en donde Wilson se perdió está ubicado a 180 kilómetros de San José de Guaviare, en una selva totalmente virgen. “Hemos hecho absolutamente todo lo que está a nuestro alcance, no hemos escatimado esfuerzos por encontrarlo, pero somos conscientes de que prácticamente es improbable que lo podamos encontrar. Wilson será recordado en nuestros corazones y en el alma de este pueblo colombiano, como lo haremos con los otros caninos y con nuestros soldados y policías que han ofrendado su vida”, dice el general Sánchez a Blu Radio.

La condecoración de Drugia, la mamá de Wilson, fue el punto final de la historia. “Ese es un reconocimiento que hace nuestra patria a quienes servimos con todo el empeño a salvar vidas. Por eso ayer también se condecoró a la mamá de Wilson, a nuestra perrita Drugia, se le puso la medalla de servicios distinguidos como un símbolo, como un homenaje póstumo o recordando más bien que, aunque Wilson quedará tal vez en la selva, siempre permanecerá en el corazón de todos los colombianos. Muy seguramente será recordado como un héroe de cuatro patas de esta Operación Esperanza”, agrega el general Sánchez a Blu Radio.

Wilson fue visto por última vez el 28 de mayo. Los niños confirmaron que el canino estuvo con ellos varios días y los acompañó, oriento y jugó con ellos en la selva. Actualmente, hay menos de 30 uniformados buscando a Wilson. En los próximos días, el Comando General de la Fuerza Militar anunciará que la Operación Esperanza llega a su fin.

