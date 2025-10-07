Jornadas gratuitas de esterilización para mascotas en Cali: estos son los horarios

El procedimiento ayuda a mejorar el comportamiento de las mascotas, disminuyendo la agresividad, las fugas por celo y las marcaciones con orina. Foto: Unsplash

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) dio a conocer la realización de nuevas jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Cali. Esta iniciativa, que se llevará a cabo entre el lunes 6 y el viernes 10 de octubre, tiene como propósito principal mejorar la calidad de vida de los animales de compañía, controlar la sobrepoblación y reducir los índices de abandono en la ciudad.

Las intervenciones se realizarán en distintas comunas, desde las 7:00 a.m., con cupos limitados. Por ello, la entidad recomienda llegar temprano y cumplir estrictamente con los requisitos establecidos por las autoridades veterinarias para garantizar la atención oportuna de cada mascota.

El cronograma establecido por la Uaepa es el siguiente:

Martes 7 de octubre: Comuna 21, barrio Compartir, Calle 101C con Carrera 24B (Cancha).

Miércoles 8 de octubre: Comuna 12, barrio 12 de Octubre, Calle 54 #28D–18.

Jueves 9 de octubre: Comuna 4, barrio Olaya Herrera, Carrera 8 Norte #47–25.

Viernes 10 de octubre: Corregimiento Los Andes – Comuna 1, Vereda Atenas, Cancha del Río.

Para participar, los animales deben tener entre 5 meses y 6 años de edad, estar sanos y cumplir un ayuno de 8 a 12 horas sin comida ni agua. Las hembras no deben estar en celo ni preñadas. Además, se exige la presencia de un adulto responsable que lleve su cédula, una fotocopia de esta por cada animal, y firme el consentimiento informado. Los perros deberán ir con collar y correa, mientras que los gatos deben transportarse en guacal. También se solicita llevar una cobija o toalla para que el animal repose cómodamente después de la cirugía.

La Uaepa recordó que la esterilización es una medida esencial para el bienestar animal y la salud pública. Este procedimiento no solo previene camadas no deseadas, sino que también contribuye a disminuir el abandono, el maltrato y la presencia de animales en situación de calle. Además, tiene importantes beneficios médicos: reduce el riesgo de cáncer mamario y uterino en las hembras, así como de tumores testiculares y enfermedades prostáticas en los machos.

De igual forma, el procedimiento ayuda a mejorar el comportamiento de las mascotas, disminuyendo la agresividad, las fugas por celo y las marcaciones con orina. De esta manera, se fomenta una convivencia más armónica entre los animales y sus cuidadores, fortaleciendo la relación afectiva y promoviendo una tenencia responsable.

Con estas jornadas, la Uaepa reafirma su compromiso con la protección animal y la construcción de una Cali más consciente y solidaria con los seres vivos. La entidad invita a la comunidad a aprovechar esta oportunidad gratuita y a seguir participando en las actividades que promueven el respeto, la empatía y el cuidado hacia todos los animales.

