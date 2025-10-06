Mujer regresa a casa y encuentra a sus perros en un lugar inesperado: el techo

Según contó, Juniper suele ser la mente maestra detrás de las travesuras, aunque en casa el verdadero jefe es el gato de su novio. Foto: Sunfleury/Reddit

Después de una larga jornada laboral, una mujer regresaba tranquilamente a su casa sin imaginar la escena que estaba a punto de presenciar. Al levantar la vista, se quedó inmóvil: sus dos perros, Juniper y Odin, la observaban desde el techo, como si esa fuera la cosa más normal del mundo.

La insólita situación fue compartida en Reddit por la usuaria u/Sunfleury, donde rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios divertidos. En entrevista con Newsweek, la mujer contó que la travesura comenzó cuando decidió cuidar al gato de su novio durante una semana. Su pareja había cambiado de horario y pasaba más tiempo fuera por las noches, por lo que ella quiso evitar que el felino se sintiera solo y lo llevó a su casa, donde convive con sus dos perros.

Todo parecía ir bien hasta una noche en la que el gato, curioso y escurridizo, logró saltar al techo desde la ventana de su dormitorio. Se negó a regresar, obligando a su cuidadora a mover el cabecero de la cama y salir por la ventana para rescatarlo. Lo consiguió, pero al día siguiente olvidó volver el mueble a su sitio. Ese pequeño descuido se convirtió en una invitación irresistible para sus perros.

“Mis perros vieron al gato salir por la ventana y decidieron probar suerte”, relató entre risas. Y lo hicieron. Mientras ella trabajaba, Juniper y Odin aprovecharon la oportunidad y salieron al techo, justo encima del porche principal, donde esperaron pacientemente a su dueña.

Al verla llegar, los dos saltaron de vuelta al interior y corrieron a saludarla como si nada hubiera pasado. La mujer, todavía sorprendida, tomó una foto del insólito momento y la publicó en Reddit. En pocas horas, la imagen acumuló más de 43,000 votos positivos y cientos de comentarios.

Según contó, Juniper suele ser la mente maestra detrás de las travesuras, aunque en casa el verdadero jefe es el gato de su novio. “Los perros le tienen miedo, y él se aprovecha para perseguirlos o bloquearles el paso en las puertas”, explicó. “No me sorprendería si en algún momento estuvo esperando junto a la ventana para ver qué hacían.”

Expertos en comportamiento animal señalan que los perros, por instinto territorial, disfrutan de los lugares elevados, ya que les permiten vigilar su entorno y sentirse protectores de su espacio. Tal vez eso fue lo que llevó a Juniper y Odin a convertir el techo en su improvisado mirador.

Tras el susto, la mujer aseguró que todos los animales están bien y que el cabecero de la cama volvió a su sitio, sellando de nuevo la salida al exterior.

