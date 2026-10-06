“Yo no lo abandoné”: tutor de perro rescatado en el aeropuerto El Dorado cuenta su versión

La nueva versión fue divulgada por Melisa Rodríguez, rescatista de animales que ha seguido el caso y ha acompañado a Jefferson Chacón, tutor de Milo. Según explicó, Chacón asegura que contrató una agencia para realizar el…

El caso de Milo y Rimmy, los dos perros que quedaron bajo el cuidado de las autoridades después de ser encontrados en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, tomó un nuevo rumbo luego de que el tutor de uno de los animales asegurara que no lo abandonó y que había contratado una agencia para encargarse del traslado de su mascota.

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La nueva versión fue divulgada por Melisa Rodríguez, rescatista de animales que ha seguido el caso y ha acompañado a Jefferson Chacón, tutor de Milo. Según explicó, Chacón asegura que contrató una agencia para realizar el traslado de su perro hacia Miami, pagó inicialmente el 50 % del servicio y entregó los documentos y requisitos que la empresa le solicitó para hacer el viaje.

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Sin embargo, al momento de realizar el traslado se presentaron inconvenientes con la documentación requerida para que Milo pudiera viajar y el perro terminó quedándose en el aeropuerto. Rodríguez señaló que, hasta el momento, el tutor manifiesta que la agencia no le habría dado una explicación clara sobre lo ocurrido y no habría publicado un comunicado en sus redes sociales para aclarar la situación.

La rescatista también cuestionó la información que comenzó a circular, según la cual el cuidador habría solicitado la eutanasia de Milo. De acuerdo con Rodríguez, el hombre niega completamente esa versión y asegura que nunca pidió ni autorizó que se tomara una decisión de ese tipo.

Al enterarse de lo que estaba ocurriendo y de las versiones que estaban circulando sobre él, el tutor decidió viajar a Bogotá para presentarse personalmente ante las autoridades, explicar su versión y recuperar a Milo.

El tutor asegura que tiene los documentos del viaje

Jefferson Chacón, tutor de Milo, explicó en entrevista con Noticias Caracol que cuenta con la documentación que demuestra que había contratado a la agencia para realizar el traslado del animal. “Yo contraté una agencia de viajes y fue esa agencia quien hizo lo que hizo en el aeropuerto El Dorado”, afirmó.

El hombre aseguró que tiene una copia del contrato en el que aparecen sus datos, incluido su número de pasaporte y su firma, además de los documentos relacionados con las vacunas y el microchip de Milo.

Con estos documentos, el tutor sostiene que puede demostrar tanto la relación que tiene con el perro como la contratación de la empresa encargada del traslado. “Queda claro que yo los contraté a ellos y tengo todos los documentos de las vacunas. También tengo el microchip de Milo, lo que deja totalmente claro que Milo es de mi pertenencia y que yo como dueño no lo dejé abandonado en el aeropuerto de Bogotá. Y estoy aquí buscándolo”, manifestó en la entrevista.

Uno de los asuntos que más le preocupa es la alimentación de Milo. El hombre aseguró que su perro tiene alergias, pérdida de pelo y brotes en la piel, por lo que necesita una alimentación específica. “Yo le solicité al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) la alimentación de Milo, lo cual es lo que más me tiene preocupado, ya que él sufre de eso. Él tiene que tener una alimentación especial”, señaló.

IDPYBA aclara que no decidirá si los perros son entregados

Ante la situación, Antonio Llamas, director del IDPYBA, explicó que la entidad no es la autoridad encargada de decidir qué ocurrirá con Milo y Rimmy.

En una actualización publicada en sus redes sociales, Llamas señaló que el caso debe continuar ante la Inspección de Policía y que son las autoridades las que deben establecer qué ocurrió y quién tuvo responsabilidad en los hechos. “Quien determina qué debe pasar es la inspección respectiva, en un proceso policivo serio y reglado”, afirmó el funcionario.

Llamas explicó que, una vez los perros fueron encontrados en el aeropuerto, la Policía ordenó su aprehensión y los animales quedaron bajo el cuidado de las autoridades. Desde entonces, el IDPYBA se ha encargado de su atención y valoración veterinaria.

El director sostuvo que, aunque posteriormente aparecieron personas que aseguran ser responsables de los animales, todavía existen interrogantes que deben ser resueltos dentro del proceso. Entre ellos, mencionó las inconsistencias que fueron advertidas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en la documentación relacionada con los perros. “Hay muchas dudas en todo esto que aún no se han aclarado y es en la Inspección en donde debe hacerse”, manifestó Llamas.

Milo permanece bajo cuidado mientras avanza el proceso

Durante la entrevista con Noticias Caracol, Chacón le preguntó directamente a Llamas si podía visitar a Milo. El director respondió que no existía inconveniente y explicó que el perro se encuentra en la Unidad de Cuidado Animal. "Nosotros tuvimos contacto la semana pasada, se enviaron videos, fotografías. Obviamente no hay ningún inconveniente”, respondió Llamas.

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Respecto a la alimentación especial que necesita Milo, Llamas aseguró que el instituto ha tenido en cuenta las recomendaciones relacionadas con su estado de salud. El tutor, por su parte, insistió en que quiere garantizar que el perro reciba la dieta que requiere mientras permanece bajo custodia.

Un caso que aún tiene preguntas por resolver

La nueva información modifica el relato que inicialmente circuló sobre los perros encontrados en El Dorado. Mientras en un primer momento se señaló que los animales habían sido abandonados por sus propios cuidadores, ahora el tutor de Milo sostiene que fue una agencia que contrató para encargarse del traslado la que dejó al perro en el aeropuerto tras presentarse inconvenientes con la documentación requerida para el viaje.

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A esto se suma la negativa de Chacón frente a la versión según la cual habría solicitado la eutanasia de Milo. El tutor asegura que nunca hizo esa petición y que viajó a Bogotá al conocer lo ocurrido para aclarar la situación y buscar el reencuentro con su perro.

Por ahora, las circunstancias en las que Milo y Rimmy terminaron en el aeropuerto, la actuación de la agencia contratada y las responsabilidades de cada uno de los involucrados continúan bajo investigación. Será la autoridad competente la que determine qué ocurrió y qué decisión corresponde tomar sobre los animales.

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