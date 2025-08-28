Zeus necesita un hogar: lleva más de tres años esperando una oportunidad

Rescatado de las calles, Zeus busca un hogar donde pueda vivir la mejor etapa de su vida. Foto: DOGPACK

La Fundación Dog Pack compartió la historia de Zeus, un perro mestizo que desde hace más de tres años espera la oportunidad de ser adoptado. Fue rescatado a finales de diciembre de 2021, cuando lo encontraron durmiendo sobre las vías del ferrocarril en la carrera 9 con calle 134, en Bogotá. En ese momento estaba muy delgado y con cicatrices en sus patas, una señal de la dura vida que llevaba en la calle.

Desde entonces su vida cambió, pero no lo suficiente: aunque dejó atrás los peligros de las calles y recibe cuidados en una guardería, aún no ha podido conocer lo que significa tener un hogar. Son más de mil días aguardando por una familia que lo mire con amor y le brinde estabilidad definitiva.

Zeus tiene 4 años, es de tamaño mediano, está esterilizado, vacunado y desparasitado. Se caracteriza por ser un perro cariñoso, activo y lleno de energía. Le encantan los paseos y los juegos, por lo que busca una familia que disfrute de la vida al aire libre y quiera acompañarlo en cada aventura.

La Fundación Dog Pack insiste en que Zeus está listo para iniciar la mejor etapa de su vida, solo necesita que alguien se decida a darle lo que nunca ha tenido: un hogar propio.

Su caso refleja una realidad que viven miles de animales en Colombia. Muchos perros y gatos rescatados pasan años esperando ser adoptados, mientras siguen creciendo en refugios o fundaciones que, aunque les brindan alimento y cuidados básicos, no pueden reemplazar la calidez de un hogar. Adoptar no solo cambia la vida del animal, también transforma la de la familia que abre sus puertas: significa sumar un compañero leal, que ha demostrado tener la capacidad de sanar y entregar amor incondicional pese a un pasado de abandono.

La fundación recuerda que la adopción es un acto de responsabilidad y compromiso, pero también de empatía y solidaridad. Cada perro o gato que encuentra una familia representa una oportunidad menos para el maltrato y el abandono, problemas que siguen afectando a los animales en el país.

Por eso, mientras Zeus sigue esperando, su historia se convierte en un llamado a reflexionar sobre el poder que tiene la adopción para cambiar vidas. Darle una segunda oportunidad a un animal rescatado no solo le ofrece bienestar, también abre la puerta a un vínculo único que dura para siempre.

