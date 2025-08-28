No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Zeus necesita un hogar: lleva más de tres años esperando una oportunidad

Le encantan los paseos y los juegos, por lo que busca una familia que disfrute de la vida al aire libre.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
28 de agosto de 2025 - 10:42 p. m.
Rescatado de las calles, Zeus busca un hogar donde pueda vivir la mejor etapa de su vida.
Rescatado de las calles, Zeus busca un hogar donde pueda vivir la mejor etapa de su vida.
Foto: DOGPACK
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación Dog Pack compartió la historia de Zeus, un perro mestizo que desde hace más de tres años espera la oportunidad de ser adoptado. Fue rescatado a finales de diciembre de 2021, cuando lo encontraron durmiendo sobre las vías del ferrocarril en la carrera 9 con calle 134, en Bogotá. En ese momento estaba muy delgado y con cicatrices en sus patas, una señal de la dura vida que llevaba en la calle.

Desde entonces su vida cambió, pero no lo suficiente: aunque dejó atrás los peligros de las calles y recibe cuidados en una guardería, aún no ha podido conocer lo que significa tener un hogar. Son más de mil días aguardando por una familia que lo mire con amor y le brinde estabilidad definitiva.

Vínculos relacionados

Ofrecen recompensa por Bianca, gatita sorda desaparecida en Bogotá
Así puede denunciar el robo de su mascota ante la Fiscalía: la ley lo respalda
Rescatan a tigrillo que era tenido ilegalmente como mascota en el Valle del Cauca

Zeus tiene 4 años, es de tamaño mediano, está esterilizado, vacunado y desparasitado. Se caracteriza por ser un perro cariñoso, activo y lleno de energía. Le encantan los paseos y los juegos, por lo que busca una familia que disfrute de la vida al aire libre y quiera acompañarlo en cada aventura.

La Fundación Dog Pack insiste en que Zeus está listo para iniciar la mejor etapa de su vida, solo necesita que alguien se decida a darle lo que nunca ha tenido: un hogar propio.

Su caso refleja una realidad que viven miles de animales en Colombia. Muchos perros y gatos rescatados pasan años esperando ser adoptados, mientras siguen creciendo en refugios o fundaciones que, aunque les brindan alimento y cuidados básicos, no pueden reemplazar la calidez de un hogar. Adoptar no solo cambia la vida del animal, también transforma la de la familia que abre sus puertas: significa sumar un compañero leal, que ha demostrado tener la capacidad de sanar y entregar amor incondicional pese a un pasado de abandono.

La fundación recuerda que la adopción es un acto de responsabilidad y compromiso, pero también de empatía y solidaridad. Cada perro o gato que encuentra una familia representa una oportunidad menos para el maltrato y el abandono, problemas que siguen afectando a los animales en el país.

Por eso, mientras Zeus sigue esperando, su historia se convierte en un llamado a reflexionar sobre el poder que tiene la adopción para cambiar vidas. Darle una segunda oportunidad a un animal rescatado no solo le ofrece bienestar, también abre la puerta a un vínculo único que dura para siempre.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Adopción

Fundación

Oportunidad

Abandono

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar