Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Zeus quedó solo tras la muerte de su cuidador y ahora busca un hogar en Bogotá

El cuidador de Zeus, un hombre en situación de calle, falleció hace unos días. Actualmente, una pareja de adultos mayores lo cuidan temporalmente mientras aparece un hogar definitivo. Así puede ayudar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
27 de febrero de 2026 - 08:24 p. m.
El perrito quedó solo en el barrio Galerías luego de que su único acompañante falleciera.
El perrito quedó solo en el barrio Galerías luego de que su único acompañante falleciera.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Zeus, un perro criollo de aproximadamente seis años, permanece a la espera de una segunda oportunidad en el sector de Galerías, en Bogotá, luego de que su tutor, un hombre en situación de calle que era su única compañía, falleciera hace más de una semana.

Desde entonces, el animal quedó solo. Vecinos de la zona relatan que se le ha visto decaído y desorientado tras la pérdida. Actualmente, una pareja de adultos mayores con problemas de salud lo resguarda de manera temporal, pero no puede asumir su cuidado por más tiempo.

Vínculos relacionados

Julián Pinilla rescata perrita en el Amazonas y 182 días después logra darle un hogar
¿Es legal faltar al trabajo por una emergencia con la mascota? Sentencia marca precedente
Refugio de animales en Cundinamarca busca ayuda para alimentar a sus 194 perros rescatados

Una persona cercana al caso, quien contactó a este medio de comunicación, aseguró que logró gestionar la desparasitación, vacunación y tratamiento antipulgas del perro, como primer paso para garantizar su bienestar. Sin embargo, Zeus necesita con urgencia un hogar definitivo o, al menos, una red de apoyo que permita asegurar su protección mientras aparece una familia adoptante.

Quienes lo conocen lo describen como un perro tranquilo, noble y de carácter dócil, acostumbrado a la compañía humana.

Para más información o para brindar ayuda, las personas pueden comunicarse al número 312 565 0335. Quienes deseen apoyarlo también pueden contribuir difundiendo su historia, con el fin de ampliar la red de contactos y aumentar las posibilidades de que Zeus encuentre un hogar responsable lo antes posible.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.