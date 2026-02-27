Zeus quedó solo tras la muerte de su cuidador y ahora busca un hogar en Bogotá

El perrito quedó solo en el barrio Galerías luego de que su único acompañante falleciera. Foto: Cortesía

Zeus, un perro criollo de aproximadamente seis años, permanece a la espera de una segunda oportunidad en el sector de Galerías, en Bogotá, luego de que su tutor, un hombre en situación de calle que era su única compañía, falleciera hace más de una semana.

Desde entonces, el animal quedó solo. Vecinos de la zona relatan que se le ha visto decaído y desorientado tras la pérdida. Actualmente, una pareja de adultos mayores con problemas de salud lo resguarda de manera temporal, pero no puede asumir su cuidado por más tiempo.

Una persona cercana al caso, quien contactó a este medio de comunicación, aseguró que logró gestionar la desparasitación, vacunación y tratamiento antipulgas del perro, como primer paso para garantizar su bienestar. Sin embargo, Zeus necesita con urgencia un hogar definitivo o, al menos, una red de apoyo que permita asegurar su protección mientras aparece una familia adoptante.

Quienes lo conocen lo describen como un perro tranquilo, noble y de carácter dócil, acostumbrado a la compañía humana.

Para más información o para brindar ayuda, las personas pueden comunicarse al número 312 565 0335. Quienes deseen apoyarlo también pueden contribuir difundiendo su historia, con el fin de ampliar la red de contactos y aumentar las posibilidades de que Zeus encuentre un hogar responsable lo antes posible.

