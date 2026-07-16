Piden revisar un programa de televisión por presuntamente normalizar el maltrato animal

La propuesta busca que las autoridades evalúen si los comentarios difundidos podrían constituir una apología o normalización del maltrato animal. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Los comentarios emitidos en un programa de televisión mexicano sobre el envenenamiento de perros han desatado rechazo colectivo y una fuerte polémica que ya llegó hasta el Congreso de la Ciudad de México.

La controversia surgió durante la emisión del programa “Ventaneando” del pasado 6 de julio, cuando el conductor de espectáculos Pedrito Sola expresó su rechazo a la presencia de mascotas en espacios públicos como tiendas, supermercados y restaurantes. “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, dijo al aire.

Minutos después, mientras su compañera Mónica Castañeda intentaba frenar sus declaraciones, Sola volvió a generar controversia al referirse a las personas que transportan a sus mascotas en carriolas. “Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”, afirmó. Aunque en el estudio las declaraciones fueron recibidas inicialmente con risas, el video se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó el rechazo de miles de usuarios, organizaciones y defensores de los derechos de los animales.

De acuerdo con un comunicado del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión Permanente aprobó una propuesta para solicitar a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), revisar las manifestaciones difundidas en “Ventaneando” y determinar si corresponde adoptar medidas conforme a la legislación vigente.

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La iniciativa también pide a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y otras autoridades competentes, dar seguimiento al caso y actuar si identifica expresiones que puedan constituir apología, promoción o normalización del maltrato animal.

La propuesta fue presentada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, quien advirtió que los contenidos difundidos por los medios masivos de comunicación pueden tener un impacto que va más allá del entretenimiento.

“Cuando desde un espacio de comunicación se normaliza la violencia contra los animales, el mensaje que se transmite rebasa el ámbito del entretenimiento. Se corre el riesgo de trivializar conductas que nuestra legislación y nuestra sociedad han venido rechazando durante muchos años”, afirmó la legisladora durante la sesión.

Según el Congreso, la solicitud busca que las autoridades evalúen si los comentarios emitidos en el programa podrían justificar o incentivar prácticas como el envenenamiento de perros u otros actos de crueldad hacia los animales.

Mateos Hernández señaló que, aunque el programa ya ofreció disculpas públicas, el caso abrió un debate sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación frente a millones de espectadores.

“Más allá de las disculpas, este caso abrió un debate que no se puede ignorar: la enorme responsabilidad que implica comunicar frente a millones de personas”, indicó la congresista, según el comunicado oficial.

La legisladora aclaró que el objetivo de la iniciativa no es sancionar anticipadamente al programa, sino garantizar que las instituciones competentes ejerzan las facultades que les otorga la ley para prevenir la difusión de mensajes que puedan incentivar conductas violentas contra perros, gatos y otros seres sintientes.

En ese sentido, el Congreso solicitó que, si durante la revisión se detectan posibles infracciones administrativas o la probable comisión de delitos relacionados con el maltrato animal, las autoridades adelanten las actuaciones correspondientes.

Durante la discusión también se expusieron cifras sobre la situación del bienestar animal en México. De acuerdo con los datos citados por la diputada, se estima que siete de cada diez animales domésticos han sufrido algún tipo de maltrato y alrededor de 60.000 mueren cada año como consecuencia de la violencia, el abandono o el envenenamiento.

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Además, recordó que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México recibió más de 8.000 denuncias durante 2025, de las cuales cerca del 48 % estuvieron relacionadas con casos de maltrato animal.

Para la legisladora, estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y de promover mensajes que fomenten el respeto hacia los animales. “Estamos ante una problemática que confirma la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas a favor del bienestar animal”, concluyó el comunicado del Congreso de la Ciudad de México.

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