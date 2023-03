Piel de jaguar que iba a ser comercializada fue incautada en centro de Medellín

Las principales amenazas para el jaguar son la pérdida y la fragmentación del hábitat por la agricultura, ganadería y el desarrollo urbano. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburra

Funcionarios de la Policía Ambiental llegaron al mercado artesanal San Alejo, en Medellín, después de recibir la denuncia que un ciudadano hizo por medio de una llamada telefónica. En el lugar encontraron que, efectivamente, una persona estaba comercializando algunas pieles de fauna silvestre, específicamente, restos de un jaguar, el tercer felino más grande del mundo y el de mayor tamaño en América.

“Manifestaban que se encontraban comercializando unas pieles de fauna silvestre colombiana, ante esta información, se activó la ruta de reacción”, confirmó el intendente Diego Marín, vocero del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades procedieron a incautar las pieles e iniciaron el proceso sancionatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación para que el hombre responda por este hecho.

Gracias a llamada de un ciudadano, Policía Ambiental incautó en el centro de #Medellín piel de jaguar, e inició el proceso sancionatorio en coordinación con el @Areametropol y @FiscaliaCol a la persona sorprendida comercializando esta piel.#ImplacablesContraElDelito #DiosYPatria pic.twitter.com/AZWQxmwNCX — Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (@PoliciaMedellin) March 5, 2023

El cuerpo de Protección Ambiental y Ecológica también confirmó que esta semana fueron halladas especies de fauna silvestre y exótica dentro de una vivienda en el barrio La Floresta, Medellín. Según la investigación adelantada, se trata de dos serpientes, tres tortugas y una subespecie de pez globo que estaban aprisionadas en corrales y recipientes. Al parecer, estos animales iban a ser comercializados.

Ana Cecilia Arbeláez, líder de la Unidad de Control y Vigilancia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que los animales se encuentran bajo la supervisión de los médicos veterinarios de la entidad y están fuera de peligro. “Los animales fueron trasladados inicialmente a la estación de paso de fauna silvestre, ubicada en el Jardín Botánico, donde recibirán atención y valoración antes de llevarlos al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre”, señaló.

Las autoridades ambientales invitaron a la comunidad a seguir denunciando estos hechos que afectan a la fauna silvestre y recordaron que en Colombia está prohibida la comercialización, transporte y compra de las pieles de los animales.

Lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Luz Rodríguez, veterinaria de fauna silvestre y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES de Medellín.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza por decir la experta.

