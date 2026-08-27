Rapunzel, una cachorra de cuatro meses abandonada entre la basura, necesita cirugía urgente

La fundación Por Amor a Rocky busca reunir COP 780.000 para cubrir el procedimiento y su hospitalización. Foto: Por Amor a Rocky

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Rapunzel tiene apenas cuatro meses y ya ha tenido que enfrentar situaciones difíciles. Cuando era más pequeña fue abandonada junto a sus hermanos entre la basura. Aunque logró sobrevivir y recibir ayuda, ahora enfrenta una nueva situación que requiere atención veterinaria urgente.

Según la información compartida por la fundación Por Amor a Rocky, una lesión en uno de sus ojos se convirtió en una úlcera severa que provocó daños irreversibles. El ojo ya no puede salvarse y la cachorra permanece con dolor.

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Por esta razón, Rapunzel necesita ser sometida a una cirugía de enucleación, un procedimiento que consiste en retirar el ojo afectado. La fundación señala que la intervención debe realizarse cuanto antes para evitar que la pequeña continúe soportando el dolor.

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Buscan ayuda para pagar la cirugía de Rapunzel

Para realizar el procedimiento y cubrir su hospitalización se necesitan COP 780.000. Por Amor a Rocky hizo un llamado para reunir a 65 personas que puedan aportar COP 12.000 cada una.

Sin embargo, quienes no puedan donar ese valor también pueden contribuir con cualquier monto.

El objetivo es que Rapunzel pueda recibir la atención que necesita y superar esta nueva dificultad después de haber sobrevivido al abandono. Las personas que quieran apoyar su recuperación pueden realizar sus aportes a través de los siguientes canales de la fundación:

Nequi: 3193020540

Bancolombia – cuenta de ahorros: 10099996264

Davivienda – cuenta de ahorros: 488403739128

PayPal: Paypal.me/rockydonacion

Débito o crédito: bit.ly/rockydonacion

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