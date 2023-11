Policía investiga la muerte de un puma en Córdoba: tenía varios machetazos

(Imagen de referencia) / La caza ilegal de fauna silvestre es considerado un delito ambiental en Colombia. Foto: Pixabay

La Policía y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) rechazaron el sacrificio de un puma adulto concolor en la vereda José Manuel de Altamira, municipio de San Bernardo, en Córdoba.

El hecho se dio a conocer por medio de un video que circula en redes sociales, donde se ve al felino muerto y con varias heridas en su cuerpo. El animal es trasladado por dos personas en una moto.

“Con preocupación reportamos la muerte de un ejemplar adulto de la especie puma concolor (Puma), en la Vereda José Manuel de Altamira, municipio de San Bernardo – Córdoba, donde presuntamente pobladores se dieron a la caza de este individuo que transitaba o habitaba en los parches de vegetación de este sector”, indicó la CVS en un comunicado.

El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CVS realizó una visita de inspección y verificación con el objetivo de recolectar pruebas y descartar la presencia de otros grandes felinos en la zona. Asimismo, anunció que intensificará las campañas de capacitación en los pobladores para que no repitan este hecho.

“Esa no es la manera de atender los casos. La idea no es sacrificar al felino, sino utilizar algunas técnicas de ahuyentamiento, mundialmente validadas, para alejarlos”, aseguró Alberto Muñoz, coordinador de la CVS. “Hay un conflicto humano / felino que no podemos desconocer: el hombre es el que más ha buscado la manera de que ese conflicto se intensifique”, agregó.

Muñoz cree que los pobladores cazaron al puma porque pensaron que se comería el ganado. “Desde la CVS, y en compañía de la Policía Nacional y la Fiscalía, adelantaremos las investigaciones pertinentes para que los responsables de este hecho rindan explicación ante lo sucedido y se les imputen las medidas sancionatorias del caso”, afirmó.

Por su parte, el capitán Rodrigo Narváez, jefe de carabineros de la Policía de Córdoba, confirmó que las personas involucradas en este acto ya están siendo identificadas por las autoridades, quienes iniciarán un proceso penal en colaboración con la Fiscalía.

Por último, y con objetivo de prevenir que estos actos se sigan presentando, la CVS hizo un llamado a la comunidad para que reporte los casos de avistamiento de felinos, o posibles conflictos, a través de la línea 7890605 o al correo institucional cvs@cvs.gov.co.

