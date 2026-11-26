Los sonidos fuertes, repentinos y potencialmente amenazantes, como los provocados por la pólvora, suelen desencadenar miedo en gran parte de los animales de compañía, con una intensidad que oscila entre leve y muy elevada. Si bien algunos ejemplares logran habituarse a estos estímulos mediante exposiciones repetidas de intensidad regulada durante sus periodos sensibles, aquellos que no están adaptados o que se han sensibilizado por experiencias previas sufren una cascada de estrés asociada a emociones negativas, desembocando en un cuadro de…

Los sonidos fuertes, repentinos y potencialmente amenazantes, como los provocados por la pólvora, suelen desencadenar miedo en gran parte de los animales de compañía, con una intensidad que oscila entre leve y muy elevada. Si bien algunos ejemplares logran habituarse a estos estímulos mediante exposiciones repetidas de intensidad regulada durante sus periodos sensibles, aquellos que no están adaptados o que se han sensibilizado por experiencias previas sufren una cascada de estrés asociada a emociones negativas, desembocando en un cuadro de distrés.

Para que pueda proteger adecuadamente a su mascota, es indispensable que aprenda a leer las manifestaciones físicas y comportamentales con las que expresa este sufrimiento, ya que no siempre resultan evidentes. Según explica David Bravo, docente de la Especialización en Bienestar Animal y Etología de UNIAGRARIA, esta respuesta se refleja a través de temblores involuntarios, salivación profusa, vocalizaciones como ladridos o maullidos, y una clara transformación en su lenguaje corporal: postura encogida, ojos muy abiertos con pupilas dilatadas, orejas hacia atrás y la cola recogida entre los miembros posteriores. Asimismo, el animal puede quedarse completamente inmóvil en una conducta de congelamiento, buscar el contacto cercano con usted o esconderse desesperadamente en algún rincón donde perciba mayor resguardo.

Cuando el pánico se intensifica, estas reacciones escalan hacia escenarios que comprometen tanto la integridad de su mascota como la seguridad de quienes la rodean. En su afán por alejarse del estruendo, el animal puede intentar huir a toda costa o soltarse de la correa, exponiéndose a graves accidentes de tránsito, desorientación, extravío o caídas desde balcones y ventanas.

Paralelamente, al percibir una amenaza inminente, puede desarrollar conductas de agresividad defensiva; si cuenta con antecedentes de mordeduras o intimidación, cualquier intento de manipulación durante el episodio puede desencadenar un ataque, incluso hacia personas de su entorno cercano. Tal como advierte el docente Bravo, dimensionar este riesgo a partir de los antecedentes y la intensidad de las señales resulta vital para evitar situaciones que pongan en peligro al animal.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable es que usted busque la orientación de un profesional en etología veterinaria, pues una intervención temprana evita el sufrimiento y frena el agravamiento de estas conductas. De manera preventiva, usted puede fomentar la tolerancia auditiva en su mascota si aún no presenta fobia, exponiéndola de forma gradual a grabaciones de estos sonidos a un volumen muy bajo que nunca llegue a asustarla. En cambio, si el temor ya está instaurado, será necesario aplicar una desensibilización sistemática mediante estímulos controlados y acompañarlos de contracondicionamiento, ofreciéndole premios, juegos o caricias para transformar su respuesta emocional.

Durante las celebraciones, usted debe preparar dentro del hogar una zona segura y aislada donde su compañero pueda refugiarse tranquilamente. Para mitigar el impacto del entorno, conviene recurrir a protectores auditivos, emplear música como barrera sonora y utilizar difusores o aerosoles con aromas relajantes como lavanda, manzanilla, vainilla o coco. Su presencia cercana y calmada le brindará el respaldo necesario; si el animal se muestra receptivo, puede redirigir su atención hacia el juego o ejercicios de adiestramiento. Finalmente, en los cuadros más severos, acudir a un etólogo clínico veterinario permitirá evaluar si el tratamiento requiere el apoyo de psicofármacos para reducir el miedo y salvaguardar su bienestar.

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