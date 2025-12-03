Prográmese: así puede adoptar una mascota este 6 de diciembre en Suba

Los eventos tienen como objetivo la adopción responsable y donación de alimentos para mascotas. Foto: TeleMedellín

Si le gustan los animales y está pensando en sumar un nuevo compañero al hogar, este sábado 6 de diciembre podría ser la oportunidad perfecta. La Clínica Veterinaria de UNIAGRARIA, en alianza con el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal, realizará una jornada de adopción en su sede de la calle 170.

Será una mañana dedicada a conectar familias con perros y gatos rescatados que esperan un lugar seguro, tranquilo y lleno de afecto.

¿Qué es lo que debe saber de la jornada antes de ir?

Estarán en adopción entre 8 y 12 animalitos, entre perros y gatos recuperados por el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal, que hoy están listos para integrarse a un hogar responsable. Para quienes estén interesados en participar en la jornada, es clave conocer de antemano cómo es el proceso y qué exige una adopción responsable.

Lo primero es cumplir con los requisitos básicos establecidos por el Instituto, pensados para garantizar que el adoptante cuente con las condiciones necesarias para ofrecer bienestar a la mascota:

Ser mayor de edad.

Presentar fotocopia del documento de identidad.

Presentar fotocopia de un recibo de servicio público.

Contar con disponibilidad para la entrevista y la charla sobre adopción responsable.

Demostrar solvencia económica para la manutención del animal.

Grabar un video del espacio donde vivirá la mascota, como parte de la verificación del entorno.

La Clínica Veterinaria de UNIAGRARIA, anfitriona de la jornada, resalta que adoptar no es solo un gesto solidario, sino un compromiso de largo plazo, por ello, estos requisitos son un paso esencial en la toma de la decisión.

De hecho, resaltan que para quienes ya tengan la decisión firme de adoptar, una recomendación base que da la clínica es en contar con los implementos necesarios para el traslado seguro del nuevo compañero:

Por ejemplo, algunos son:

Pechera o traílla si se va a adoptar un perro.

Guacal si la adopción es de un gato.

Bozal en caso de tratarse de un animal de raza de manejo especial.

Además, para quienes deseen apoyar a estos animalitos sin adoptar, la jornada también recibirá donaciones destinadas a su cuidado. Se pueden llevar camas, pecheras, juguetes, alimento u otros elementos que contribuyan a mejorar su bienestar.

La directora de la Clínica Veterinaria de UNIAGRARIA, Jennifer Castelblanco Buitrago, destaca que esta iniciativa no solo impulsa la adopción responsable, sino que también permite a los asistentes conocer las instalaciones y los servicios especializados que la clínica ofrece para el cuidado integral de los animales de compañía.

¿Cómo ir?

La fecha es este sábado 6 de diciembre, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., y bastará solo con acercarse a la sede de UNIAGRARIA ubicada en la calle 170 # 54A-10. El ingreso es libre, pero es importante tener en cuenta algunos aspectos prácticos que facilitarán la visita y el proceso de adopción.

Verificar la dirección y el horario , ya que la jornada solo estará disponible durante la franja establecida.

Llevar los documentos requeridos

Prepararse para la entrevista y la charla de adopción responsable , que hacen parte del proceso.

Tener listo el video del lugar donde vivirá la mascota, requisito obligatorio del programa de adopciones.

Llegar con esta preparación no solo agiliza el proceso, sino que permite aprovechar plenamente la oportunidad de conocer a los animales disponibles, interactuar con ellos y, si todo coincide, llevar a casa a un nuevo integrante de la familia.

