Pulgas y garrapatas podrían reducir la esperanza de vida de los perros y gatos

Las pulgas y garrapatas pueden transmitir enfermedades que afectan a perros, gatos y humanos. Foto: Getty Images

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Las pulgas y garrapatas son parásitos que suelen estar presentes en perros y gatos. Aunque pueden prevenirse, especialistas advierten que la mayoría de las mascotas en Colombia no recibe una protección adecuada, una situación que no solo compromete su bienestar, sino que también puede afectar a las personas con las que conviven.

De acuerdo con información compartida por MSD Salud Animal en Colombia, actualmente solo tres de cada diez mascotas reciben una desparasitación externa adecuada. Según la compañía, esta situación se asocia con una reducción de hasta el 25 % en la esperanza de vida de los animales, en comparación con países donde las medidas preventivas tienen una mayor adopción.

La preocupación va más allá del bienestar de perros y gatos. Pulgas y garrapatas pueden actuar como transmisores de enfermedades que afectan tanto a los animales como a los seres humanos. Entre ellas se encuentran la ehrlichiosis y la rickettsiosis, afecciones que pueden prevenirse mediante estrategias de control oportunas y programas adecuados de desparasitación externa.

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Según MSD Salud Animal, entre finales de 2025 e inicios de 2026 más de 4,2 millones de perros y gatos en Colombia recibieron tratamientos de desparasitación externa y chequeos preventivos gracias a diferentes iniciativas veterinarias y campañas.

Aunque la cifra representa un avance en materia de prevención, la compañía señala que todavía corresponde a una parte limitada de la población de mascotas del país, por lo que considera necesario continuar fortaleciendo la educación sobre el control de parásitos externos como parte fundamental del bienestar animal.

Para los expertos, uno de los principales retos sigue siendo generar conciencia sobre la importancia de mantener una protección constante, incluso cuando los animales parecen estar sanos y no presentan síntomas evidentes.

Recomendaciones para prevenir pulgas y garrapatas

Con el objetivo de reducir el riesgo de infestaciones y enfermedades asociadas, especialistas de MSD Salud Animal recomiendan implementar medidas preventivas de manera permanente.

Entre las principales recomendaciones se encuentran realizar la desparasitación externa siguiendo la frecuencia indicada por el médico veterinario, utilizar productos antiparasitarios clínicamente avalados y adecuados para la especie, edad y peso del animal, así como mantener controles veterinarios periódicos.

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Los expertos también destacan la importancia de complementar estas medidas con esquemas de vacunación actualizados y con una adecuada higiene de los espacios donde permanecen las mascotas, incluyendo el lavado frecuente de camas, juguetes y zonas de descanso.

“Es crucial utilizar tratamientos innovadores de larga duración y complementar este cuidado con visitas periódicas al médico veterinario, quien orienta el esquema de vacunación y permite identificar oportunamente cualquier alteración en la salud”, explica Dadilde Carvajal, médica veterinaria y gerente técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en Colombia.

La especialista recuerda que la prevención no solo protege a perros y gatos, sino que también contribuye a reducir riesgos para las familias y comunidades.

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