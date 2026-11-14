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¿Qué hace un perro en la gira del papa León XIV? El protocolo no puede controlar todo

La primera gira de León XIV por Sudamérica estaba calculada al detalle, pero los animales y los niños le ganaron la partida al protocolo.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
Una agenda milimétrica y un perro, un capibara de peluche y un anillo que se salieron del libreto en la gira de León XIV por Sudamérica.
Una agenda milimétrica y un perro, un capibara de peluche y un anillo que se salieron del libreto en la gira de León XIV por Sudamérica.
Foto: El Espectador

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¿Alguien pensó en avisarle al perro? El vehículo del papa León XIV avanzaba por una carretera de Uruguay, rodeado por su escolta y dentro de un dispositivo de seguridad diseñado para que nada quedara al azar, cuando un perrito se metió en la vía. Esquivó los autos, ignoró cualquier orden y salió corriendo detrás del papamóvil. La escena quedó grabada y el video, que se difundió en redes, venía acompañado de la frase: “uno sabe que está en Sudamérica cuando se le cruza un perro”.

Fue una de las primeras postales de la gira que el pontífice…

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de Estilo de vida malvarez@elespectador.com

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