¿Qué hacer si mi perro tiene miedo a los truenos?

Hay varias estrategias que pueden ayudar a que el animal se sienta más tranquilo cuando escucha estos sonidos. Foto: Freepik

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Para algunos perros, escuchar un trueno puede convertirse en un momento de mucho miedo. Unos buscan esconderse, otros pueden intentar escapar, mostrarse inquietos o incluso tener comportamientos destructivos.

De acuerdo con Ragen T. S. McGowan, investigadora y doctora de Purina, la respuesta de cada perro depende, entre otros factores, de su personalidad y de las experiencias que haya tenido anteriormente.

La investigadora también señala que los perros pueden detectar algunos cambios ambientales antes de que se escuchen los truenos. Esto podría hacer que algunos animales anticipen la llegada del ruido y comiencen a mostrar señales de ansiedad.

Por su parte, el Centro de Dermatología Veterinaria de los Estados Unidos destaca que algunos perros buscan la compañía de sus dueños y permanecen junto a ellos, mientras que otros prefieren refugiarse en lugares donde se sienten protegidos, como debajo de una cama, o caminan de un lado a otro sin parar.

“Uno de nuestros clientes tenía un perro que arañaba la puerta trasera hasta que le sangraban las patas. Otro llegó a casa y encontró montones de orina y heces por toda la casa”, mencionan los expertos del Centro de Dermatología Veterinaria.

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¿Cómo ayudar a un perro durante los truenos?

Según recomendaciones del Purina Institute, hay varias estrategias que pueden ayudar a que el animal se sienta más tranquilo cuando escucha estos sonidos.

Mantenga la calma: estar inquieto o nervioso a su alrededor puede transmitirle la sensación de que existe una razón para entrar en pánico.

Cree un espacio seguro: prepare dentro de la casa un lugar al que el perro pueda acudir cuando tenga miedo. Ahí puede poner su cama y alguno de sus juguetes favoritos.

Distráigalo: si el perro tiene ganas de jugar, aproveche para interactuar con él, también puede encender el televisor o poner música suave para disminuir la percepción de los truenos

Amortigüe el ruido: un estudio publicado en Applied Animal Behaviour Science sugiere que los perros que viven en apartamentos tienen menos fobia a los truenos que los que viven en casas, posiblemente debido a las diferencias en la construcción.

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¿Cuándo consultar al veterinario?

Si el miedo a los truenos es intenso o las estrategias anteriores no son suficientes, lo recomendable es consultar con un médico veterinario. Según la Dra. McGowan, un profesional puede orientar sobre diferentes alternativas para ayudar al animal a manejar la ansiedad para determinar qué opciones son las más adecuadas para cada perro.

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