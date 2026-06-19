¿Qué hacer si presencia un caso de maltrato animal? Habrá capacitación gratuita en Bogotá

Los asistentes podrán conocer el papel que desempeña el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Foto: Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)

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Los ciudadanos interesados en conocer las rutas de atención para casos de maltrato animal, las normas vigentes sobre protección animal y las competencias de las autoridades podrán participar en una jornada gratuita de capacitación que se realizará el próximo 24 de junio en Bogotá.

La actividad es organizada por la Alcaldía Local de Tunjuelito en articulación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), con el objetivo de fortalecer los conocimientos de la comunidad sobre el cuidado, la defensa y el bienestar de los animales.

La jornada se llevará a cabo entre las 9:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía, en el auditorio de la Alcaldía Local de Tunjuelito, ubicado en la Diagonal 50A Sur #18-24.

De acuerdo con la administración local, durante el encuentro se abordarán temas relacionados con los protocolos y lineamientos del área de regulación, las rutas de denuncia por maltrato animal y el marco normativo que regula diferentes situaciones relacionadas con la protección de los animales en la ciudad.

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Además, los asistentes podrán conocer el papel que desempeña el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en la atención de casos de protección animal y las competencias institucionales frente a situaciones que involucren perros mordedores.

La Alcaldía Local de Tunjuelito destacó que la capacitación busca brindar herramientas prácticas a la ciudadanía para que conozca cómo actuar ante situaciones que puedan poner en riesgo el bienestar de los animales.

“Esta jornada es una oportunidad para que las personas conozcan las herramientas, rutas de atención y mecanismos de protección animal que existen en la ciudad. Queremos fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y comunidad para seguir construyendo una localidad que promueva el respeto, el cuidado y el bienestar de todos los animales”, afirmó la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante.

La capacitación también incluirá información sobre el contexto normativo relacionado con la presencia de galleras y otros aspectos asociados a la protección animal en el Distrito.

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Desde la Alcaldía Local señalaron que este tipo de espacios hacen parte de una estrategia de formación y participación ciudadana orientada a promover una cultura de respeto hacia los animales y fortalecer el conocimiento de los mecanismos disponibles para su protección.

La participación en la jornada está dirigida a cualquier persona interesada en aprender más sobre bienestar animal, tenencia responsable y rutas institucionales para la atención de denuncias y situaciones de riesgo que involucren animales.

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