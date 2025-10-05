¿Qué pasa si a una vaca no se le extrae la leche?

Una vaca en plena lactancia necesita ser ordeñada con regularidad para evitar complicaciones en su salud mamaria. Foto: Unsplash

La vaca es un animal mamífero de gran tamaño conocido por su carácter tranquilo y su estrecha relación con los seres humanos a lo largo de la historia. Más allá de su presencia en entornos rurales, las vacas destacan por su compleja fisiología, especialmente en lo relacionado con la producción de leche.

De acuerdo con los expertos, este proceso biológico no solo responde a funciones naturales, como la alimentación de las crías, sino que también está regulado por mecanismos hormonales y anatómicos que requieren ciertos cuidados para evitar complicaciones en su salud.

Cuando una vaca lechera no es ordeñada a tiempo, no solo se detiene la producción de leche, también se expone a serios problemas de salud que, en casos extremos, pueden poner en riesgo su vida.

La secreción de leche es un proceso continuo en el que las glándulas mamarias responden directamente al estímulo del ordeño. Según el portal especializado Contexto Ganadero, cuando la leche no es removida de la ubre, el tejido secretor se ve obligado a detener la producción y parte del líquido acumulado es reabsorbido por el organismo.

Las consecuencias pueden ser graves. Dejar de ordeñar a una vaca que está en plena producción, por ejemplo, generando 30 litros diarios, puede provocar hematomas, lesiones en la ubre, inflamaciones como la mastitis e incluso la muerte del animal si la situación se prolonga por varios días sin intervención, advierten desde Contexto Ganadero.

Por esta razón, en sistemas de alta producción, algunas vacas son ordeñadas hasta tres o cuatro veces al día, lo cual permite maximizar el rendimiento lechero y mantener la salud del animal. De acuerdo con los expertos, la clave está en la constancia. mientras haya extracción frecuente, la glándula mamaria continúa activa. Si se interrumpe el estímulo, el cuerpo entiende que ya no es necesario producir más.

En síntesis, no ordeñar a una vaca cuando lo necesita no es un simple descuido, es un problema serio que puede derivar en sufrimiento para el animal. Como en toda actividad agropecuaria, el bienestar de los animales debe ser una prioridad, y el manejo adecuado del ordeño es una parte fundamental de ello.

