Perros

Un perro fue arrastrado vivo por un hombre a caballo en Boyacá: ya está a salvo

Tras conocerse el video del caso, las autoridades emitieron un comunicado en el que rechazaron lo ocurrido y confirmaron el rescate del animal.

03 de octubre de 2025 - 08:24 p. m.
El perro, que fue llamado Thor, ya está bajo cuidados veterinarios.
El perro, que fue llamado Thor, ya está bajo cuidados veterinarios.
Foto: Instagram: @huellitassofi
Ayer, 2 de octubre, se conoció un aberrante caso de maltrato animal en el municipio de Santa Sofía, Boyacá. Un video difundido en redes sociales muestra a un hombre montado a caballo que arrastra a un perro amarrado del cuello con un lazo mientras avanza por una carretera

Las imágenes desataron la indignación de la comunidad, que de inmediato pidió la intervención de las autoridades. La Alcaldía de Santa Sofía emitió un comunicado en el que confirmó que el responsable fue identificado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta la investigación correspondiente.

En cuanto al perro víctima de este acto de crueldad, se informó que está recibiendo atención veterinaria con el apoyo de la fundación Huellitas Sofileñas y la clínica Pet Huellitas. Posteriormente, la fundación confirmó que el animal, ahora llamado Thor, presenta un delicado estado de salud: “tiene anemia, posible hemoparasitosis, plaquetas muy altas, proceso infeccioso/inflamatorio, inicio de daño hepático y está muy desnutrido, entre otras condiciones que evidencian el maltrato al que fue sometido en muchas ocasiones”.

La Alcaldía indicó que asumirá los gastos veterinarios una vez se consolide la historia médica del perro, mientras la fundación se encargará de acompañar su recuperación y futuro proceso de adopción.

“Lo importante es que ya está a salvo y empezamos a trabajar en que se recupere”, aseguraron desde Huellitas Sofileñas. Thor, que hoy lucha por su vida, se ha convertido en símbolo de resistencia y en un llamado urgente contra el maltrato animal en el municipio.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Edith Pulido Herrera(ipwmh)Hace 25 minutos
Que bueno que la alcaldía asumió el caso. Boyacá es un foco de maltrato animal, sobretodo por ignorancia y en ese sentido más que enviar a campesinos a la cárcel, lo ideal serían programas pedagógicos masivos para educar a la gente y crear consciencia del buen trato a los animales. Todo no puede ser cárcel, más cuando el mismo estado no educa desde edades tempranas a sus ciudadanos.
