¿Qué puede donar para ayudar a las mascotas afectadas por el terremoto?

Personal de Protección animal revisan a Antonio, un perro rescatado con vida a más de nueve metros de profundidad entre los escombros de un edificio de Torres del Limonar, este miércoles en Cali (Colombia). Antonio fue encontrado en una zona despejada que había quedado debajo de la torre de apartamentos colapsada. Los rescatistas escucharon y observaron movimiento hasta que lograron llegar hasta él. Foto: EFE - Mario Baos

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El terremoto de magnitud 7,4 que se registró este lunes 10 de agosto en Colombia no solo dejó daños materiales y preocupación entre las comunidades afectadas. La emergencia también puso en riesgo a perros, gatos y otros animales que quedaron separados de sus familias, resultaron heridos o necesitan alimento y refugio.

Ante esta situación, diferentes organizaciones, empresas, fundaciones y ciudadanos comenzaron a organizar ayudas para atender a las mascotas que requieren asistencia. La idea es reunir alimentos, elementos de cuidado y otros productos que puedan ser utilizados por los animales durante la emergencia.

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Una de las iniciativas es la de Laika Mascotas, que habilitó varios de sus establecimientos como puntos de recepción de ayudas. Por su parte, la senadora Andrea Padilla ha difundido información en redes sociales sobre mascotas que están siendo buscadas por sus familias.

Organizaciones como la Fundación Ruta Animal y Huellitas CJ también se han unido a estas iniciativas, con la recolección de elementos que puedan ser utilizados para atender a los animales afectados por la emergencia.

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¿Qué se puede donar para ayudar a los animales?

Entre los elementos que pueden ser útiles están:

Alimento seco y húmedo para perros y gatos.

Agua potable envasada.

Platos para servir comida y agua.

Gasas y vendas.

Elementos básicos para limpieza de heridas.

Cobijas, mantas y toallas limpias.

Productos para la limpieza y desinfección de espacios.

Correas y collares en buen estado.

Guacales o transportadoras que puedan utilizarse para movilizar animales.

Quienes quieran entregar sus donaciones pueden acercarse a los puntos habilitados en diferentes ciudades:

Bogotá

Calle 116 #18B-43.

Carrera 7 #59-34, Chapinero.

Calle 24 #74A-57, Modelia.

Calle 94 #13-73.

Cali

Calle 13 #75-110, Capry.

Calle 18 #12-82, Pance.

Medellín

Calle 2 Sur #32-54, Agua Bendita.

Carrera 70 #1-141, Arkadia.

Para quienes viven en otros municipios y no tienen cerca uno de los puntos de recolección anunciados, una alternativa es consultar directamente con la alcaldía, las entidades locales de gestión del riesgo, refugios o veterinarias de la zona. Estos lugares pueden orientar sobre las campañas que estén activas y las ayudas destinadas para ellos.

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